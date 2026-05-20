Il futuro di Antonio Conte torna a infiammare il panorama calcistico italiano e, con l’avvicinarsi della sessione estiva di mercato, il nome del tecnico salentino rischia seriamente di diventare il vero ago della bilancia delle panchine più prestigiose del calcio italiano. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore raccontano infatti di una separazione ormai sempre più probabile tra Conte e il Napoli al termine della stagione. Una scelta che, se confermata, aprirebbe scenari clamorosi e darebbe il via a un autentico domino tra club e Nazionale.

Conte pronto a lasciare Napoli: Juventus e Italia osservano

Nonostante una stagione vissuta tra più alti che bassi, Antonio Conte avrebbe ormai maturato la convinzione di interrompere la propria esperienza sulla panchina azzurra. Alla base della possibile decisione ci sarebbero divergenze legate alla programmazione futura e alle ambizioni tecniche del club. Un copione già visto nella carriera dell’allenatore pugliese, da sempre molto esigente sotto il profilo progettuale e della competitività della rosa.

Non sorprende dunque che il suo profilo sia stato immediatamente accostato a diverse realtà di primissimo piano. La Juventus, innanzitutto, continuerebbe a monitorare con attenzione la situazione.

I bianconeri vedrebbero in Conte l’uomo ideale per rilanciare definitivamente il progetto tecnico e riportare entusiasmo in un ambiente che sogna il ritorno ai vertici italiani ed europei. Molto dipenderà però, dal futuro di Luciano Spalletti: qualora il toscano dovesse interrompere la propria esperienza con la Juve, Elkann e soci potrebbero davvero pensare a Conte come guida per aprire un nuovo ciclo.

Spunta il Milan: Allegri riflette sul futuro

Nelle ultime ore, però, sarebbe emersa con forza anche una terza ipotesi particolarmente suggestiva: il Milan. I rossoneri starebbero vivendo una situazione per certi versi simile a quella della Juventus, con Massimiliano Allegri che non sarebbe ancora totalmente convinto di proseguire la propria avventura in rossonero nella prossima stagione.

Alla base delle riflessioni del tecnico livornese ci sarebbero alcune incertezze relative alla programmazione societaria e agli obiettivi futuri del club.

Al termine del campionato è previsto infatti un confronto diretto con la dirigenza per chiarire strategie, investimenti e ambizioni della prossima annata. Qualora le idee delle parti non dovessero coincidere, Allegri potrebbe anche decidere di salutare il Milan dopo una sola stagione. E sullo sfondo resterebbe sempre viva la possibile chiamata della Nazionale italiana, opzione che potrebbe convincerlo definitivamente a cambiare strada.

In questo scenario, Antonio Conte diventerebbe inevitabilmente uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità sulla panchina rossonera.

Il tecnico salentino rappresenterebbe una scelta di grande impatto mediatico e tecnico, capace di riportare immediatamente entusiasmo e mentalità vincente. Resta però un ostacolo tutt’altro che secondario: il mercato. Conte, storicamente, pretende garanzie importanti sugli investimenti e sulla costruzione della rosa. Una richiesta che il Milan dovrebbe valutare con estrema attenzione, soprattutto in una fase storica in cui la sostenibilità economica resta centrale nelle strategie societarie.