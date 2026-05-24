Dopo la conclusione della sua esperienza alla guida del Napoli, Antonio Conte ha rotto il silenzio sul proprio futuro, affrontando direttamente le speculazioni che lo vorrebbero prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'ex tecnico salentino ha categoricamente smentito l'esistenza di contatti concreti, definendo le voci come "solo chiacchiere" e non escludendo la possibilità di un periodo di riposo.

Conte e la Nazionale: Tra Chiacchiere e Requisiti

In un recente incontro con la stampa, Conte ha chiarito la sua posizione riguardo un possibile ritorno sulla panchina azzurra.

"Il mio futuro? Chi ne parla fa solo chiacchiere", ha affermato con decisione. Ha poi specificato un suo precedente commento: "Della Nazionale in passato ho soltanto detto che se fossi il presidente della Federazione nel novero dei candidati metterei anche Conte. Ma ora non so nulla del mio futuro. Potrei anche starmene fermo e riposarmi". Queste parole sottolineano la sua volontà di non affrettare decisioni e l'assenza di trattative concrete al momento.

L'allenatore ha inoltre sollevato importanti interrogativi sulla preparazione della Federazione per un incarico di tale portata: "Quanto alla Nazionale, ci deve ancora essere il presidente federale. Si è fatto il nome di Guardiola, ma mi chiedo: la Federazione è pronta?

Perché ci sono onori ed oneri. Se si vuole avere un allenatore top in Nazionale, ci sono i fondi?". Conte ha così evidenziato le complessità e le responsabilità che accompagnano la guida della selezione azzurra, ponendo l'accento sulla necessità di risorse adeguate per un progetto ambizioso.

L'Addio al Napoli: Mancanza di Compattezza e "Veleni"

Ripercorrendo la sua avventura partenopea, Conte ha spiegato le motivazioni del suo addio al club. "Un mese fa ho chiamato il presidente, lui non mi ha illustrato nulla, gli ho detto che ho percepito che il mio percorso stava per terminare. Non ho voluto sapere nulla dei programmi perché la decisione era stata presa", ha rivelato l'allenatore, indicando una scelta maturata nel tempo.

Il tecnico ha ammesso con franchezza di non essere riuscito a instaurare la compattezza desiderata all'interno dell'ambiente Napoli. "Ho fallito su una cosa a Napoli, non sono riuscito a portare compattezza a Napoli, se non si porta compattezza nell’ambiente diventa difficile combattere", ha dichiarato. Ha poi denunciato la presenza di elementi negativi: "Ho visto veleni, zizzania. Chi sparge veleni è un fallito e il Napoli non ha bisogno di falliti. Napoli ha voglia di gente che vuole bene alla squadra, queste persone sono solo negative e nocive. Io ho fallito, ho capito che non ci sarei mai riuscito e ho deciso di farmi da parte". Nonostante le difficoltà, Conte ha concluso con un ringraziamento: "È stato un onore, un prestigio allenare a Napoli, ringrazio De Laurentiis per questa opportunità, l’ho vissuta intensamente".

Il Futuro della Panchina Azzurra: Ipotesi e Sfide

Nonostante le dichiarazioni di Conte, il suo nome continua a essere tra i più discussi per la guida della Nazionale. Tuttavia, lo stesso tecnico ha ribadito che, al momento, si tratta esclusivamente di ipotesi prive di fondamento concreto. Il dibattito pubblico sulla panchina azzurra ha visto emergere anche altri profili di alto livello, come quello di Pep Guardiola, ma restano aperte le cruciali questioni legate alle risorse economiche e alla struttura federale necessarie per sostenere un progetto di tale portata.

La situazione della Nazionale italiana, pertanto, rimane in una fase di attesa e incertezza, con sviluppi ancora da definire. Nel frattempo, Antonio Conte si prende il tempo necessario per riflettere attentamente sul proprio futuro professionale, valutando le prossime mosse dopo l'intensa esperienza partenopea.