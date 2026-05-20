Il Crotone guarda avanti e inizia a pianificare la stagione 2026-2027. Dopo due anni, il tecnico Emilio Longo lascerà il club a giugno. Gli squali dovranno scegliere un nuovo allenatore, con una situazione complicata da gestire tra penalizzazioni, cessioni e iscrizione al campionato di Serie C, Girone C, entro la scadenza del 16 giugno 2026. Non sarà Marco Turati a guidare gli squali nel nuovo torneo, con l'allenatore in uscita dal Siracusa che potrebbe firmare con il Renate.

Nuovo allenatore: la scelta della società rossoblù

Il tecnico Marco Turati, accostato al Crotone, non guiderà gli squali nel prossimo torneo.

Turati, attualmente al Siracusa, sarebbe vicino alla firma con il Renate. La società calabrese dovrà quindi individuare un nuovo allenatore capace di affrontare una stagione difficile. La dirigenza sta valutando attentamente ogni opzione per garantire continuità e competitività alla squadra.

Penalizzazione e iscrizione: ostacoli da superare

Il Crotone inizierà il campionato di Serie C con una penalizzazione di almeno 4 punti a seguito del sopraggiunto deferimento delle scorse settimane. La prima sfida sarà completare l’iscrizione entro il 16 giugno 2026, fornendo tutta la documentazione necessaria. Superare questi ostacoli burocratici sarà fondamentale per evitare ulteriori sanzioni. La società deve muoversi con rapidità e precisione per rispettare i termini e presentarsi al via in regola.

Gestione del parco giocatori: cessioni e bilancio

Gli squali rischiano di perdere alcuni protagonisti della stagione appena conclusa. Tre cessioni sono già considerate inevitabili, insieme a eventuali mancati riscatti per contenere i costi. La società dovrà valutare ogni mossa con attenzione, bilanciando esigenze economiche e sportive. La capacità di gestire il roster sarà determinante per affrontare un torneo complesso e competitivo. Uno dei primi calciatori che potrebbero partire è l'attaccante e capitano Guido Gomez. Dopo cinque stagioni il calciatore potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Ad interessarsi a lui nei giorni scorsi il Perugia, società in cerca di un grande nome per il reparto avanzato.