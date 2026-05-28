Il Crystal Palace ha conquistato la Conference League, il suo primo trofeo europeo. A Lipsia, il club inglese si è imposto per uno a zero sul Rayo Vallecano, squadra rivelazione di Madrid, col sogno infranto.

Il gol decisivo di Jean-Philippe Mateta al 51° minuto: l'attaccante ha deviato in rete una respinta di Batalla su tiro di Wharton. Nel primo tempo, il Rayo si è reso pericoloso con Garcia e Alemao, ma la difesa del Palace ha retto.

Il percorso e i protagonisti del Crystal Palace

Il successo del Crystal Palace è legato a Oliver Glasner, tecnico dal 2024 e già vincitore della FA Community Shield 2025.

Sotto la sua guida, la squadra ha trovato equilibrio e determinazione. Protagonisti Ismaïla Sarr (21 reti) e Mateta. Il raddoppio sfiorato con Pino (due pali) e Mateta (parata di Batalla).

Al 35', un malore tra gli spettatori ha interrotto il match. Nel finale, il forcing del Rayo non è bastato. Gioia inglese ed emozione per il Rayo al triplice fischio.

Il Crystal Palace nel contesto europeo

Il Crystal Palace si unisce all'Aston Villa (Europa League), portando a due i club inglesi vincitori in Europa. La finale di Champions League (PSG-Arsenal) potrebbe completare un "tris". Per il Palace, la Conference League è rivincita per la mancata Europa League (multiproprietà). Glasner, al termine dell'esperienza, lascia un'eredità: tre trofei in dodici mesi e un posto nella storia del club.