Il tecnico Roberto D’Aversa ha presentato la trasferta del Torino a Cagliari, sottolineando che la squadra “non ha affatto tirato i remi in barca”. L'obiettivo è fare bene in Sardegna, non solo perché è l’ultima trasferta della stagione, ma anche per riscattare la prestazione sottotono di Udine. D’Aversa ha evidenziato la sfida che attende i granata: “Affronteremo non solo una squadra, ma una regione intera, dovremo fare al meglio sotto ogni aspetto”.

Il tecnico ha poi invitato a non lasciarsi distrarre dalle celebrazioni in corso: “Non dobbiamo farci distrarre dalla festa per i 50 anni dello scudetto o dal derby della prossima settimana”, ha aggiunto, “pensiamo soltanto alla partita di Cagliari, anche perché loro hanno ancora da raggiungere l’obiettivo”.

La concentrazione è massima per chiudere il campionato con orgoglio e impegno.

Il valore di Giovanni Simeone

D’Aversa ha speso parole di elogio per Giovanni Simeone, definendolo “uno dei più bravi che ho allenato”. Il tecnico ha riconosciuto il suo impegno costante: “Si merita tutto quello che sta ottenendo perché non si risparmia mai”. Ha anche espresso sorpresa per la sua assenza nella lista dei 55 giocatori della nazionale argentina, ribadendo la sua stima professionale. Con chi gioca a Cagliari? D’Aversa ha detto che Zapata ha più possibilità.

Analisi delle prestazioni e statistiche

L'arrivo di D'Aversa sulla panchina del Torino ha segnato una svolta significativa nei risultati della squadra.

Nelle prime dieci partite sotto la sua guida, i granata hanno registrato una media di 1,7 punti a partita, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Un netto miglioramento rispetto alla gestione precedente. Nonostante i progressi complessivi, il rendimento difensivo in trasferta rimane un aspetto critico. Il Torino, infatti, non registrava un dato peggiore da almeno la stagione 2016/17, quando subì due o più gol in almeno dodici trasferte. Questo dato sottolinea le fragilità della squadra lontano dal Filadelfia.