L’ultima giornata di campionato potrebbe rappresentare anche l’ultimo capitolo dell’avventura italiana per diversi grandi protagonisti della Serie A. Juventus, Milan, Inter e Napoli si preparano infatti a vivere settimane decisive sul fronte mercato, con molti top player destinati a finire al centro di trattative importanti.

Uno dei nomi più chiacchierati resta senza dubbio quello di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo vedrà il proprio contratto con la Juventus scadere il prossimo 30 giugno e, almeno al momento, il rinnovo appare ancora lontano. Le parti avevano deciso da tempo di rinviare ogni discorso al termine della stagione, ma se nelle prossime settimane non arriveranno segnali concreti, il centravanti potrebbe davvero lasciare la Continassa a parametro zero.

Leao e Bastoni, Milano trema

Situazione differente invece per Rafael Leao. L’esterno portoghese non è riuscito a compiere il definitivo salto di qualità sotto la guida di Massimiliano Allegri e una parte consistente della tifoseria rossonera ha manifestato insofferenza verso il suo atteggiamento spesso considerato troppo discontinuo.

A differenza di Vlahovic, però, Leao è ancora legato al Milan da un lungo contratto in scadenza nel 2028. Per questo motivo, il club rossonero prenderebbe in considerazione una cessione soltanto davanti a un’offerta molto importante, da almeno 50 milioni di euro.

Anche l’Inter potrebbe perdere uno dei propri pilastri difensivi. Alessandro Bastoni starebbe infatti riflettendo sul proprio futuro dopo le numerose critiche ricevute nelle ultime settimane, soprattutto a seguito della discussa simulazione nel match contro la Juventus.

Sul difensore azzurro avrebbero già mosso passi concreti club del calibro di Barcellona e Real Madrid. Giuseppe Marotta non vorrebbe privarsi del centrale italiano, ma di fronte a una proposta superiore ai 70 milioni di euro l’Inter potrebbe seriamente valutare la cessione.

Lukaku-Napoli ai titoli di coda

Meno clamorosa, ma comunque significativa, potrebbe invece essere la separazione tra Romelu Lukaku e il Napoli. La stagione del centravanti belga è stata infatti fortemente condizionata dagli infortuni, tanto che il classe ’93 ha accumulato appena 64 minuti complessivi durante l’intero campionato.

A complicare ulteriormente il rapporto con il club partenopeo c’è stata poi la vicenda legata alla scelta dell'attaccante di non rispondere alla convocazione degli allenamenti diramata da Conte verso la fine di marzo.

Una decisione che avrebbe incrinato definitivamente i rapporti tra il giocatore e la società, fino alla decisione del Napoli di metterlo fuori rosa.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere di lasciarlo partire già in estate qualora dovesse arrivare un’offerta vicina ai 10 milioni di euro. Un finale amaro per una scommessa che non ha mai realmente funzionato.