Nella prossima estate il valzer degli allenatori potrebbe essere movimentato più che mai. Tantissimi i club in Serie A che rischierebbero di cambiare la propria guida tecnica a partire dalla Juventus: Spalletti, se non venisse accontentato da Elkann per quanto riguarda mercato e rivoluzione dell'assetto societario, potrebbe fare baracca e burattini e lasciare il contratto da poco firmato sulla scrivania dell'ad di Exor. Discorso molto simile varrebbe anche per il Milan, con Allegri in aperto dialogo con Cardinale. Se quest'ultimo dovesse accontentarlo in sede di mercato, allora le parti potrebbero proseguire insieme, altrimenti non si escludono colpi di scena.

Fiorentina, Atalanta e Napoli, 3 società pronte a cambiare

Sicuramente più complesse sarebbero poi le situazioni che vivono Napoli, Fiorentina e Atalanta: la società partenopea quasi sicuramente saluterà dopo due stagioni Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis starebbe cercando di convincere Maurizio Sarri a tornare. Il tecnico toscano attualmente alla Lazio, che proprio come Conte quasi certamente lascerà la Capitale a fine stagione, sarebbe però l'obiettivo anche dell'Atalanta. Il club bergamasco non avrebbe trovato l'accordo per proseguire con Raffaele Palladino e avrebbe messo proprio Sarri nel mirino. Infine da tenere sott'occhio anche la situazione a Firenze: Vanoli ha portato la barca in porto, salvando la squadra da una Serie B che fino a qualche settimana fa era uno spettro che aleggiava sul club gigliato.

Dalla prossima stagione però, i viola vorrebbero ripartire per tornare protagonisti e il nome sotto la lente di ingrandimento del ds Paratici sarebbe quello di Fabio Grosso, giovane tecnico che bene ha fatto a Sassuolo.

Roma e Inter, le uniche società che ripartiranno sicuramente dall'attuale guida tecnica

Le uniche certezze fra le big quindi sono rappresentate da Inter e Roma: i nerazzurri, freschi campionati d'Italia, rinnoveranno la fiducia posta nel giovane Cristian Chivu. I giallorossi, al netto della posizione in classifica che verrà decisa solo all'ultima giornata di campionato, continueranno con Gasperini. Ovviamente se il piemontese riuscisse a confermare la quarta posizione attualmente occupata, allora potrebbe aspirare a un mercato molto più ambizioso.