Il calciatore D'Amico ha condiviso la sua profonda emozione dopo aver conseguito un traguardo sportivo di grande risonanza nella sua carriera. In una dichiarazione rilasciata il 28 maggio 2026, l'atleta ha espresso con sincerità la grandezza del suo sentimento, pronunciando parole di autentica gioia: "Il mio sogno avverato, ho pianto per l'emozione". Questo momento culminante, ha sottolineato D'Amico, non rappresenta unicamente un successo professionale, ma incarna la concreta realizzazione di un desiderio coltivato e perseguito con dedizione e perseveranza.

L'intensità dell'emozione vissuta

D'Amico ha descritto con vividi dettagli la forte emozione provata nel raggiungere questo ambitissimo obiettivo. Ha rivelato, con spontaneità, di non essere riuscito a contenere il flusso delle lacrime, un segno inequivocabile di gioia incontenibile e profonda liberazione. Nel corso della sua sentita testimonianza, il calciatore ha ripercorso con lucidità le numerose tappe che hanno scandito il suo percorso verso questo risultato, evidenziando come ogni fase sia stata intrisa di sacrifici personali e di un impegno costante. La strada percorsa, ha spiegato, è stata ardua, costellata di ostacoli e ha richiesto ammirevole perseveranza. L'atleta ha voluto estendere la sua gioia e la sua profonda gratitudine a tutti coloro che lo hanno incondizionatamente sostenuto, sottolineando l'importanza cruciale del supporto ricevuto dalla sua famiglia e dai suoi compagni di squadra, pilastri fondamentali per il suo sogno sportivo.

Un punto di svolta decisivo nella carriera

Il raggiungimento di questo traguardo, ha spiegato D'Amico con convinzione, non è un semplice successo, ma un vero e proprio punto di svolta, un momento epocale nella sua carriera sportiva. Ha affermato con fermezza che il cammino intrapreso per arrivare a questo apice è stato indubbiamente lungo, estenuante e costellato di sfide, ma la profonda soddisfazione di aver realizzato un sogno così grandioso lo ripaga ampiamente di ogni fatica, rinuncia e ostacolo affrontato. Con un tono di sincera riconoscenza, D'Amico ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno riposto fiducia in lui fin dall'inizio, sottolineando con enfasi come il loro sostegno, sia morale che pratico, sia stato determinante per superare i momenti più complessi, infondergli resilienza e mantenere viva la motivazione nelle circostanze più ardue. Questo successo straordinario, ha concluso l'atleta, è il frutto tangibile di un lavoro individuale e di un impegno collettivo, sostenuto da una fede incrollabile.