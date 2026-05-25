Il Torino ha archiviato la stagione calcistica con 45 punti, uno in più rispetto all'annata precedente. Sotto la guida del tecnico Roberto D’Aversa, subentrato a febbraio con un contratto di quattro mesi, la squadra ha mantenuto una notevole imbattibilità casalinga nelle sei gare disputate allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il vibrante pareggio in rimonta nel derby contro la Juventus (2-2), D’Aversa ha espresso con orgoglio il suo pensiero: “Abbiamo mostrato il dna granata, è stata una partita d’amore verso i nostri tifosi e siamo orgogliosi del percorso.”

Nonostante i risultati positivi, il futuro dell’allenatore Roberto D’Aversa rimane incerto.

Il suo contratto di quattro mesi è in scadenza e, come dichiarato, non sono stati fissati incontri con il presidente Urbano Cairo per un possibile rinnovo. D’Aversa ha commentato: “Ci vedremo con i ragazzi per i saluti al Filadelfia, non è un messaggio d’addio ma non dipende da me,” sottintendendo che la decisione spetterà alla dirigenza. Il presidente Cairo ha manifestato stima: “Apprezzo D’Aversa, ha fatto tutto ciò che gli era stato chiesto, forse anche di più – parlerò con Petrachi e faremo le nostre valutazioni prima di prendere una decisione.”

Il saluto al Filadelfia e il legame con i tifosi

Il Filadelfia, storico impianto del Torino, si conferma luogo privilegiato per gli incontri tra squadra e tifosi.

Per la rifinitura pre-derby, oltre un migliaio di sostenitori si sono radunati per incoraggiare i giocatori, dimostrando il forte legame tra la piazza granata e la squadra. La seduta, con applausi e cori, ha rappresentato un momento significativo di unità e passione condivisa, elementi che D’Aversa ha valorizzato nel suo messaggio di saluto.

Il Filadelfia: simbolo e cuore granata

Oltre la sua funzione di campo di allenamento, il Filadelfia incarna un vero e proprio simbolo identitario per il Torino e la sua tifoseria. Nel corso della stagione, i cancelli dell'impianto sono stati aperti in diverse occasioni, offrendo ai sostenitori l'opportunità di vivere da vicino i momenti salienti della squadra. Questa tradizione rafforza il profondo senso di appartenenza e la vicinanza tra squadra e pubblico, un aspetto che ha contraddistinto anche la recente stagione sotto la guida del tecnico D’Aversa.