Il Genoa si prepara ad affrontare l’ultima sfida casalinga della stagione, in programma domenica alle 12 al Ferraris. L’avversario sarà un Milan determinato a conquistare punti cruciali per la qualificazione alla Champions League. Alla vigilia del match, il tecnico rossoblù Daniele De Rossi ha espresso il suo rispetto per la forza degli avversari, pur ribadendo la ferma intenzione della sua squadra di giocarsela fino in fondo. «Sono una potenza del calcio mondiale e sono stati secondi per quasi tutto il campionato», ha dichiarato il tecnico. «Hanno giocatori di livello mondiale e quando la partita conta tirano fuori qualcosa di speciale.

Mi spaventa di più il fatto che sono in un momento negativo e questo tipo di squadre dà il meglio proprio in certi momenti. Ma di certo non abbiamo intenzione di stare a guardare e applaudire la reazione del Milan. Faremo una partita seria e vera. L’ultima davanti ai nostri tifosi in uno stadio che ci ha dato belle soddisfazioni e in sintonia con i nostri tifosi.»

Le sfide del Milan, tra assenze e orgoglio

Nonostante le numerose assenze pesanti che affliggono la formazione rossonera, De Rossi ha messo in guardia dal sottovalutare il Milan. Il tecnico ha riconosciuto che le defezioni sarebbero significative per qualsiasi squadra, ma ha sottolineato la capacità dei milanisti di reagire nelle difficoltà.

«Non posso negare che avranno assenze pesanti che sarebbero tali per chiunque», ha specificato De Rossi, riferendosi a giocatori come Leão, Estupiñán e Saelemaekers, squalificati, e Modrić, in dubbio per problemi fisici. «Ma parliamo di una squadra comunque forte che quando è in crisi tira fuori l’orgoglio e fa cose speciali, anche se perdere certe pedine in una gara secca è sicuramente un vantaggio per noi.» Il messaggio è chiaro: il Genoa non si illude e affronterà un avversario che, nonostante le difficoltà, saprà trovare la motivazione per dare il massimo.

Novità dall'infermeria rossoblù e l'addio di Malinovskyi

Anche in casa Genoa, la situazione infermeria presenta alcune incertezze. De Rossi ha fornito un aggiornamento sulle condizioni dei suoi giocatori: «Norton‑Cuffy non penso sarà dei nostri – sta seguendo un percorso di recupero e non avrebbe senso rischiarlo proprio alla fine».

Ha aggiunto che «ieri si è fermato Ostigård per una contusione e valuteremo» la sua disponibilità. Per quanto riguarda Otoa, che «avrebbe giocato titolare a Firenze ma la schiena faceva troppo male», il tecnico ha precisato che «questa settimana si è allenato dunque vedremo in questi due giorni» se potrà essere della partita. È stata inoltre confermata l'assenza di Messias, il cui campionato è terminato in anticipo a causa di un infortunio.

La partita di domenica sarà anche l'occasione per salutare Ruslan Malinovskyi, che disputerà la sua ultima gara davanti al pubblico rossoblù prima di proseguire la carriera in Turchia. De Rossi ha espresso parole di grande stima per il centrocampista: «Di lui posso dire solo cose positive.

Dal primo giorno, anche quando ha giocato con un fastidio al ginocchio, ha sempre avuto un atteggiamento giusto e si è sempre allenato forte. Ho conosciuto una bella persona e sarà difficile da rimpiazzare.»

Le defezioni rossonere

La formazione del Milan si presenta a Genova con un quadro di defezioni significativo. Tra i giocatori indisponibili figurano Leão, Saelemaekers ed Estupiñán, tutti e tre squalificati per un accumulo di ammonizioni. Queste sanzioni sono state comminate a seguito delle ammonizioni ricevute nella precedente gara contro l’Atalanta, rendendoli indisponibili per la trasferta ligure. A questi si aggiunge Luka Modrić, che sarà assente fino alla fine della stagione a causa di un problema allo zigomo.

Anche la presenza di Christian Pulisic è in forte dubbio, a causa di un fastidio muscolare che lo rende incerto per la partita. Tali assenze rappresentano un ostacolo non indifferente per i piani tattici dell'allenatore Allegri, in un incontro cruciale per le ambizioni di Champions League del club rossonero.