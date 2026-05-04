Il Tottenham di Roberto De Zerbi ha conquistato la sua seconda vittoria consecutiva in Premier League, superando in trasferta l’Aston Villa con un risultato di 2-1. Questo successo permette alla squadra londinese di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, posizionandosi al quartultimo posto con un punto di vantaggio sul West Ham. La sfida, disputata a Birmingham, ha visto gli Spurs imporsi grazie alle reti di Gallagher al 12' del primo tempo e di Richarlison al 25'. Il gol di Buendia al 51' della ripresa non è stato sufficiente per i padroni di casa per evitare la sconfitta, nonostante gli sforzi.

Questa vittoria rappresenta un momento cruciale per il Tottenham, che nelle settimane precedenti si trovava in una situazione di classifica particolarmente difficile. De Zerbi, subentrato da poco sulla panchina degli Spurs, ha voluto sottolineare l’importanza del risultato, ma ha anche invitato a non abbassare la guardia. "Non possiamo dimenticare la situazione molto triste in cui eravamo prima della partita contro il Wolverhampton. Questi ricordi devono rimanere nella nostra testa ogni giorno, specialmente in questa settimana dopo una vittoria così significativa", ha dichiarato l’allenatore. L’italiano ha inoltre espresso grande apprezzamento per l’impegno dei suoi calciatori, affermando: "So quanto hanno sofferto in questa stagione e per questo sono molto orgoglioso di loro".

Gallagher protagonista e la squadra ritrova fiducia

Tra i protagonisti assoluti dell'incontro spicca Conor Gallagher, autore della rete che ha sbloccato il risultato e premiato come migliore in campo. De Zerbi ha riservato parole di grande elogio per il centrocampista: "Quando Conor Gallagher gioca bene, è come se la squadra scendesse in campo con dodici giocatori. È un calciatore straordinario". Oltre a Gallagher, l’allenatore ha voluto evidenziare le prestazioni di altri elementi chiave della rosa, menzionando Randal Kolo Muani, Mathys Tel, Joao Palhinha, Rodrigo Bentancur e i due difensori centrali, definiti "incredibili sia con che senza palla", a testimonianza di una solida performance collettiva.

Dopo un avvio di stagione decisamente complicato e una posizione di classifica precaria, il Tottenham sembra aver finalmente ritrovato nuova fiducia e compattezza. La squadra aveva affrontato una sconfitta contro il Sunderland nella prima gara sotto la guida di De Zerbi e un pareggio contro il Brighton. Ora, grazie a queste due vittorie consecutive, gli Spurs hanno superato il West Ham in classifica e si preparano ad affrontare le ultime tre decisive sfide del campionato, fondamentali per la salvezza.

Le ultime tre gare: un crocevia per la salvezza

La corsa salvezza in Premier League rimane apertissima e il calendario non concede tregua al Tottenham. Nelle prossime tre partite, la formazione londinese dovrà affrontare avversari impegnativi: il Leeds, il Chelsea e, infine, l’Everton.

De Zerbi ha ribadito con fermezza che la stagione non è affatto conclusa e che sarà indispensabile mantenere altissima la concentrazione per raggiungere l’obiettivo della permanenza nella massima serie inglese. L’allenatore ha costantemente ricordato ai suoi giocatori l'importanza di non dimenticare le difficoltà vissute e di affrontare ogni singola gara con la stessa determinazione e lo spirito combattivo mostrati nelle recenti uscite positive.

Il successo ottenuto contro l’Aston Villa, una formazione che si trova in piena corsa per un posto in Champions League, rappresenta un segnale estremamente importante e incoraggiante per il Tottenham. La squadra ora guarda con maggiore fiducia e ottimismo alle ultime decisive settimane di questo campionato, consapevole che ogni punto sarà fondamentale per assicurarsi la permanenza in Premier League.