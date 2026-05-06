Un gol lampo di Ousmane Dembelé ha scosso l'inizio del ritorno della seconda semifinale di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint Germain. Dopo soli tre minuti di gioco, l'attaccante francese ha portato in vantaggio i parigini all’Allianz Arena. L’azione decisiva è nata da una difesa bavarese troppo alta, con Kvaratskhelia lanciato nello spazio da Fabian Ruiz sulla sinistra. Il georgiano ha poi servito Dembelé, che ha trafitto Manuel Neuer con un tiro potente, lasciando attonito il pubblico di casa.

La partita, attesissima dopo il rocambolesco 5-4 dell’andata al Parco dei Principi, ha visto il PSG partire subito aggressivo.

La squadra francese era consapevole di poter mettere pressione ai tedeschi, costretti a inseguire. Il Bayern ha tentato di reagire, ma si è trovato di fronte una formazione parigina ben organizzata e determinata a non difendere il risultato acquisito. Le dichiarazioni della vigilia dei due allenatori, Vincent Kompany e Luis Enrique, si sono riflesse in campo. "Se volessi fare qualcosa di completamente diverso rispetto al solito sarebbe sciocco", aveva affermato Kompany, ribadendo la volontà di mantenere l’identità di gioco della sua squadra. Anche il difensore Jonathan Tah aveva sostenuto: "Siamo qui grazie al nostro stile di gioco, quindi non credo che dobbiamo cambiare, vogliamo giocare un calcio attraente e offensivo".

Strategie e fiducia dei protagonisti

La tensione e la posta in palio hanno reso la gara meno spettacolare rispetto all’andata, ma non meno intensa. Kompany ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: "Vogliamo provare a raggiungere insieme il traguardo della finale. Abbiamo vissuto momenti incredibili in questa stagione, ed è per questo che i tifosi credono che la squadra sia in grado di ripetersi. Vogliamo rendere questo momento indimenticabile". Il presidente onorario del Bayern, Uli Hoeness, ha aggiunto: "Avremmo potuto vendere 500mila biglietti, allo stadio saranno in 75 mila ma forse è la prima volta che ho la sensazione che i tifosi saranno di grande aiuto". Hoeness ha anche ipotizzato una partita meno ricca di gol rispetto all’andata: "Se vinciamo, non credo che ci saranno quattro o cinque gol, l’importante è segnare per primi e comunque non farsi prendere dal panico".

Sul fronte francese, Luis Enrique ha ribadito l’approccio offensivo della sua squadra: "Il nostro obiettivo è vincere. Finora abbiamo fatto un ottimo lavoro, ed è ora di dare quel qualcosa in più per raggiungere questa finale. Ma dovremo battere il Bayern, una squadra sensazionale, per questo io credo che la partita non sarà diversa dall’andata". L’allenatore spagnolo ha poi enfatizzato l’importanza di controllare le emozioni: "Ho detto loro che abbiamo vinto la partita contro l’avversario più forte mai incontrato e che abbiamo un leggero vantaggio ma che non significa nulla perché entrambe hanno avuto il loro momento. Sarà molto importante controllare le emozioni".

Dettagli tattici e statistiche dal campo

Dal punto di vista tattico, il Bayern ha apportato alcune modifiche rispetto all’andata, schierando Konrad Laimer al posto di Alphonso Davies sulla fascia sinistra. Il PSG, invece, ha dovuto sostituire l’infortunato Achraf Hakimi con Fabian Ruiz, con Warren Zaire-Emery probabilmente adattato a destra. Nel corso del primo tempo, il Bayern ha sfiorato il pareggio con una pericolosa conclusione di João Neves, respinta da Manuel Neuer, mentre il portiere del PSG, Matvey Safonov, si è distinto per un intervento decisivo poco prima dell’intervallo. Il primo tempo si è chiuso con il PSG avanti 1-0, portando il punteggio complessivo sul 6-4 per i francesi.

Le statistiche confermano l’equilibrio tra le due squadre: nella sola Champions League, il PSG ha segnato 43 reti contro le 42 del Bayern, avvicinandosi al record assoluto di 45 gol in una singola edizione. La partita resta aperta, con entrambe le formazioni determinate a raggiungere la finale e a scrivere una nuova pagina nella storia della competizione.