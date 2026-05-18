Il Lecce ha conquistato una vittoria fondamentale sul campo del Sassuolo, avvicinandosi alla salvezza in Serie A. La 37ª giornata ha mantenuto viva la tensione nella lotta salvezza: i salentini, con un successo per 3-2, conservano un prezioso vantaggio in vista dell'ultimo turno. Il tecnico Eusebio Di Francesco ha esaltato la prestazione dei suoi, sottolineando la determinazione e la buona sorte che hanno accompagnato la squadra in questo successo decisivo.

«Ha avuto la meglio la squadra che ne aveva più bisogno e ha avuto più determinazione», ha dichiarato Di Francesco al termine del match.

«I nostri tifosi ci hanno sostenuto fino alla fine. Siamo stati bravi e fortunati, ci vuole anche quella buona sorte che ci siamo andati a cercare. Ora siamo padroni del nostro destino». Parole che sottolineano l'importanza dei tre punti ottenuti a Reggio Emilia, un risultato cruciale.

Sassuolo-Lecce: cronaca e statistiche

Sassuolo-Lecce 2-3 è stato un'altalena di emozioni. I salentini sono andati in doppio vantaggio grazie a una doppietta di Cheddira (15', 24'), ma il Sassuolo ha pareggiato con le reti di Laurienté (19') e Pinamonti (82'). Il gol decisivo, che ha regalato la vittoria al Lecce, è arrivato al 95' con Stulic. Questa vittoria in trasferta è significativa: il Lecce non otteneva due successi consecutivi fuori casa da febbraio 2023.

La doppietta di Cheddira nei primi venticinque minuti è un record per il club.

Reazioni e scenari per la salvezza

Nonostante la sconfitta casalinga, il tecnico del Sassuolo, Fabio Grosso, ha mantenuto un atteggiamento sportivo. «Avremmo voluto chiudere bene in casa, abbiamo creato tantissimo, ma il calcio a volte è tremendo», ha commentato Grosso. «Complimenti comunque al Lecce, ci ha creduto fino alla fine. Il nostro campionato resta strepitoso nonostante qualche inciampo come stasera». Le sue dichiarazioni riflettono la consapevolezza di aver affrontato una squadra motivata.

La lotta salvezza si deciderà all'ultimo turno. Il successo del Lecce porta i salentini a 35 punti, mantenendo un solo punto di vantaggio sulla Cremonese (34 punti), che a sua volta ha vinto 1-0 a Udine (gol decisivo di Vardy al 9').

La Cremonese resta così a -1 dalla salvezza. Il Cagliari, invece, ha conquistato matematicamente la permanenza in Serie A con una giornata d'anticipo, battendo il Torino per 2-1 con le reti di Esposito e Yerry Mina. L'ultimo atto del campionato si preannuncia carico di tensione e decisivo per Lecce e Cremonese.