Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, ha definito la sfida contro il Sassuolo come "la partita più importante della stagione". L'incontro, in programma al Mapei Stadium, è cruciale per le sorti della squadra. L'allenatore ha enfatizzato la necessità di mantenere alta la concentrazione e di saper gestire le ansie e le paure, confidando nel prezioso sostegno dei tifosi giallorossi.

Nella conferenza stampa della vigilia, Di Francesco ha dichiarato: "Domani lascerò il passato nel passato, sia per loro sia per me: il mio presente è più importante".

Il suo focus è interamente sulla gara, con l'obiettivo di preparare il Lecce al meglio. Ha riconosciuto che "ci sono ansie, paure che fanno parte di ogni uomo", ma ha sottolineato come la condivisione di queste emozioni debba fungere da stimolo per lui e per i giocatori. Ha ribadito che, sebbene sia la prima di due gare significative, questa è "veramente la partita più importante della stagione", aggiungendo che "non serve caricarla ulteriormente".

Analisi dell'avversario e incertezze sulla formazione

Il tecnico ha riconosciuto la qualità del Sassuolo, nonostante la sua posizione in classifica. "Non penso alla testa sgombra dell'avversario", ha ammesso Di Francesco, ricordando che, pur essendo una neopromossa, la squadra vanta giocatori di esperienza come Berardi, definito un "vero e proprio leader".

Ha menzionato anche Idzes e Muharemovic, evidenziando la conoscenza delle loro potenzialità e affermando che "il Sassuolo non ha ottenuto quei punti per caso", riconoscendo l'ottimo lavoro svolto da Grosso.

Per quanto concerne la formazione, Di Francesco ha spiegato che "Veiga e Cheddira si sono allenati in parte con la squadra". Ha ammesso di avere "dei dubbi fino alla fine", e che la soluzione migliore sarà valutata in caso di assenza di alcuni elementi. Ha espresso fiducia nel gruppo, notando "presenza e attenzione", segnali che indicano una "direzione importante". Per questo motivo, ha ribadito l'importanza di mantenere il focus e l'attenzione su "tutti i particolari della gara".

Il sostegno dei tifosi e l'obiettivo salvezza

Di Francesco ha infine evidenziato il valore del supporto dei tifosi. "Sapere che saranno presenti oltre quattromila tifosi giallorossi è importante", ha dichiarato, pur ricordando che "chi va in campo siamo noi". Ha lanciato un appello alla squadra affinché "trascini il popolo salentino a raggiungere un grande obiettivo che ci siamo prefissati all'inizio della stagione". Il desiderio di raggiungere la salvezza "quanto prima" è forte, sia per lui che per i ragazzi, e in questo contesto, il sostegno dei tifosi si rivelerà "fondamentale".

L'incontro assume un significato cruciale per il Lecce. Con un solo punto di vantaggio sulla Cremonese, la permanenza in Serie A è ancora in bilico.

Il confronto con il Sassuolo si configura quindi come un momento decisivo per il prosieguo della stagione e per il raggiungimento dell'obiettivo salvezza.

Il ritorno di Di Francesco al Mapei Stadium, stadio dove ha guidato il Sassuolo per cinque stagioni, aggiunge un ulteriore livello di significato alla partita. A sole due giornate dal termine del campionato, il Lecce si trova con un vantaggio ridotto a un solo punto sulla Cremonese, rendendo questa trasferta emiliana una sfida determinante per la permanenza in Serie A.