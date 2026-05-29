Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato nuove indiscrezioni sulla scelta del Napoli di puntare forte su Massimiliano Allegri per la panchina: "La volontà del club partenopeo era quella di prendere Vincenzo Italiano e questo a prescindere dal fatto che l'allenatore fosse in dialogo con il Bologna per liberarsi. D'altronde la volontà del tecnico era risaputa, ovvero lasciare il club emiliano per accettare una nuova sfida. La deadline fissata era per venerdì e gli agenti di Italiano riescono addirittura a chiudere l'accordo con il Bologna mercoledì.

Proprio in quella giornata però, a Napoli riaffiora l'entusiasmo di una parte della società partenopea, composta evidentemente da Manna e De Laurentiis, che riscoprono la voglia di lavorare con Allegri. Evidentemente qualcosa con Italiano non è funzionato o magari semplicemente non c'è stato quell'innamoramento necessario per legarsi e quindi già nella serata di mercoledì viene riferita la scelta di puntare su Allegri".

Gianluca Di Marzio: 'Italiano non ha preso bene la questione Napoli ma ora è libero di valutare altre situazioni'

Di Marzio ha proseguito: "Ulteriori riflessioni hanno portato il Napoli a scegliere il livornese, che dopo la guida intensa sotto tutti gli aspetti di Conte, arriverà per portare la sua saggezza.

Italiano sicuramente c'é rimasto male per come sono andate le cose ma ora è libero di valutare altre situazioni, come può essere quella del Milan o di un club magari straniero a stagione in corso. Allegri invece è pronto a conquistare Napoli e quella parte di tifoseria scettica a causa di un finale di annata davvero negativo vissuto nel club lombardo".

Juventus, torna di moda Dragusin

La Juventus nel frattempo starebbe monitorando con attenzione anche il profilo di Radu Dragusin. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Di Natale, il difensore rumeno del Tottenham sarebbe tornato nei radar della dirigenza bianconera in vista della prossima estate. Lo stopper, cresciuto proprio nel settore giovanile juventino prima della definitiva esplosione lontano da Torino, potrebbe lasciare il club londinese per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Una valutazione che vedrebbe in Dragusin un profilo già pronto per la Serie A e utile per rinforzare il reparto arretrato. Il possibile ritorno del centrale rumeno si inserirebbe infatti nel contesto di una probabile cessione eccellente in difesa, con diversi elementi della retroguardia bianconera, su tutti Gleison Bremer, che continuano ad avere mercato sia in Italia che all’estero.