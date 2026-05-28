Il valzer delle panchine e le prime grandi manovre di mercato continuano ad animare l’estate della Serie A. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio, ci sarebbero novità molto importanti soprattutto in casa Napoli, dove la società starebbe accelerando con decisione per il nuovo allenatore.

“Dopo le valutazioni serrate delle scorse ore, la dirigenza azzurra ha deciso di puntare con forza su Massimiliano Allegri. Lo scatto del club vuole essere quello decisivo, con la volata a due che vede ora l'ex allenatore del Milan in vantaggio per sedersi sulla panchina del Maradona rispetto a Vincenzo Italiano”.

Un’indicazione chiara che confermerebbe come Aurelio De Laurentiis abbia individuato in Allegri il profilo ideale per raccogliere l’eredità di Antonio Conte. L’ex tecnico rossonero avrebbe dunque superato nelle gerarchie Vincenzo Italiano, altro nome molto gradito al presidente partenopeo.

Inter, primi contatti per Curtis Jones

Di Marzio ha poi aggiornato anche la situazione relativa all’Inter e all’interesse per Curtis Jones del Liverpool. I nerazzurri starebbero cercando un rinforzo importante per il centrocampo e avrebbero già avviato i primi dialoghi con il club inglese.

“C'è già stato un incontro col Liverpool per il centrocampista, ma non c'è ancora un'intesa tra le parti. Nel dettaglio, la distanza tra le società è di 10 milioni: 30 milioni richiesta dei reds per l'inglese, mentre i nerazzurri sono fermi a 20”.

Una distanza ancora significativa ma non impossibile da colmare nelle prossime settimane, soprattutto se il giocatore dovesse aprire concretamente al trasferimento in Serie A.

Juventus, solo Yildiz è intoccabile

Nel frattempo anche la Juventus continua a riflettere sulle strategie per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto filtra, la situazione economica del club imporrebbe sacrifici importanti e nessun giocatore sarebbe realmente incedibile.

L’unica eccezione sarebbe rappresentata da Kenan Yildiz. Il talento turco verrebbe infatti considerato il punto fermo dal quale ripartire per il futuro bianconero, sia dal punto di vista tecnico sia mediatico.

Discorso diverso invece per altri elementi di spessore della rosa come Gleison Bremer o Andrea Cambiaso.

Entrambi potrebbero lasciare Torino davanti a offerte considerate congrue dalla dirigenza juventina, intenzionata a fare cassa per finanziare il mercato in entrata dopo la mancata qualificazione alla Champions League.