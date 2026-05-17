La sfida tra Genoa e Milan, in programma domenica 17 maggio alle ore 12 allo stadio Luigi Ferraris, rappresenta uno snodo fondamentale nella corsa europea di questo finale di stagione. A due giornate dalla conclusione del campionato, i rossoneri arrivano a Marassi con la pressione di chi non può più permettersi passi falsi dopo un ultimo mese complicato, fatto di risultati altalenanti, tensioni ambientali e una classifica che improvvisamente si è accorciata alle spalle della squadra di Allegri. Il successo dell’Atalanta a San Siro e la rimonta delle inseguitrici hanno rimesso tutto in discussione, costringendo il Milan a giocarsi gran parte della qualificazione alla prossima Champions League in una trasferta storicamente delicata, contro un ambiente caldo e un Genoa che, pur essendo già salvo, vuole chiudere bene davanti ai propri tifosi.

La squadra di De Rossi ha infatti trovato una sua identità precisa nelle ultime settimane, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione difensiva e della capacità di sporcare il ritmo agli avversari. I rossoblù non hanno più grandi obiettivi di classifica, ma vogliono regalarsi un finale positivo e confermare i segnali di crescita mostrati nella seconda parte di stagione. Il Ferraris, come spesso accade nelle gare delle 12, può trasformarsi in una partita sporca, intensa e nervosa, soprattutto contro un Milan chiamato a vincere a tutti i costi. In casa Milan l’attenzione è concentrata soprattutto sulle scelte offensive. Le squalifiche di Estupiñán, Leão e Saelemaekers obbligano Allegri a rivedere parte dell’assetto offensivo e delle corsie laterali.

In avanti restano aperti due ballottaggi principali: da una parte quello tra Pulisic e Nkunku, con il francese leggermente favorito dopo gli ultimi allenamenti e l’americano non ancora al meglio della condizione; dall’altra la sfida tra Füllkrug e Gimenez, con il messicano che sembra avere maggiori possibilità di partire titolare per garantire mobilità e attacco alla profondità. L’idea tattica resta quella del 3-5-2, sistema che Allegri ha consolidato negli ultimi mesi per dare maggiore equilibrio a una squadra che nelle ultime uscite ha mostrato fragilità soprattutto nelle transizioni difensive.

MD37 at Marassi 👊



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Davanti a Maignan, la linea arretrata dovrebbe vedere il ritorno di Tomori accanto a Gabbia e Pavlovic, mentre sulle corsie le scelte sembrano obbligate con Athekame a destra e Bartesaghi a sinistra.

In mezzo al campo il tecnico del Milan ritrova diverse soluzioni: Rabiot resta il punto fermo per intensità e leadership, mentre uno tra Ricci e Jashari dovrebbe affiancarlo insieme a Fofana, in una mediana che dovrà garantire aggressività e copertura contro il dinamismo del centrocampo genoano. Recuperato anche Modric almeno per la panchina, elemento che potrebbe diventare importante nella gestione della gara a partita in corso.

Il Genoa, invece, dovrebbe confermare il proprio assetto con una difesa a tre davanti a Bijlow, protetta da elementi fisici e aggressivi come Marcandalli, Otoa e Vásquez. Sugli esterni il lavoro di corsa e sacrificio sarà affidato a Sabelli ed Ellertsson, mentre in mezzo il motore della squadra resta la coppia composta da Frendrup e Malinovskyi, chiamata a sporcare la costruzione rossonera e ripartire rapidamente.

In avanti attenzione alla mobilità di Vitinha e alla profondità di Colombo, ex della partita, che proverà a sfruttare gli spazi lasciati dalla retroguardia milanista.

Arbitro dell’incontro sarà Simone Sozza della sezione CAN di Seregno. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Cecconi. Il quarto uomo sarà Marchetti, mentre in sala VAR da Lissone ci saranno Mazzoleni e Paganessi rispettivamente nei ruoli di VAR e AVAR.

Genoa: la lista dei giocatori di De Rossi per l'ultimo atto casalingo della stagione

Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martín, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vásquez, Zätterström

Centrocampisti: Alex Amorim, Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Onana

Attaccanti: Colombo, Cornet, Ekhator, Ekuban, Vitinha

Milan: i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per l'insidiosa trasferta di Genova

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Ricci

Attaccanti: Füllkrug, Gimenez, Nkunku, Pulisic