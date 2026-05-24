Il Milan e il Cagliari si ritrovano di fronte questa sera alle 20.45 a San Siro per l’ultima giornata della Serie A 2025/26, una partita che chiude ufficialmente la stagione dei rossoneri davanti al proprio pubblico e che rappresenta anche il primo passo simbolico verso il futuro. La squadra di Allegri, infatti, scenderà in campo con la nuova maglia per la stagione 2026/27, presentata nelle ultime ore e già destinata a diventare uno dei temi della serata insieme alla corsa europea e al bilancio finale di un’annata lunga, intensa e spesso complicata.

A Milano c’è voglia di chiudere bene, di salutare il campionato con una prestazione convincente e soprattutto di dare continuità al successo ottenuto contro il Genoa, risultato che ha permesso al Milan di arrivare all’ultima curva ancora dentro gli obiettivi principali. L’atmosfera di San Siro sarà quella delle grandi occasioni, anche perché il Milan ha ancora motivazioni forti per non abbassare la tensione. Allegri ha chiesto concentrazione totale fino all’ultimo minuto della stagione, evitando qualsiasi distrazione legata al mercato o ai discorsi sul futuro. Dopo settimane vissute tra pressioni, polemiche e rincorse, il Milan vuole chiudere il campionato con un segnale forte davanti ai propri tifosi, sfruttando un organico che per la prima volta dopo diverso tempo arriva praticamente al completo all’appuntamento finale.

All together for our final game of the season 👊



Brought to you by @EnelGroupIT pic.twitter.com/PSW5Zdu53R — AC Milan (@acmilan) May 24, 2026

Dal punto di vista tattico, il sistema dovrebbe restare il 3-5-2 che ha accompagnato i rossoneri nell’ultima parte della stagione. In porta spazio a Maignan, protetto da una linea difensiva che potrebbe vedere Tomori, Gabbia e Pavlovic, anche se resta vivo il ballottaggio con De Winter. Sugli esterni dovrebbero agire Saelemaekers e Bartesaghi, chiamati a garantire corsa e ampiezza, mentre in mezzo al campo il dubbio principale riguarda la regia: Jashari resta in corsa per una maglia accanto a Rabiot e uno tra Fofana, Ricci e Modric. In avanti, le indicazioni delle ultime ore portano verso la conferma della coppia composta da Nkunku e Gimenez, con Leao, Pulisic e Füllkrug pronti a subentrare a gara in corso per cambiare ritmo e caratteristiche offensive.

Proprio Nkunku è apparso uno dei più brillanti nelle ultime uscite e potrebbe essere ancora il riferimento tecnico principale del reparto offensivo.

MATCH DAY 🔴🔵



⚽️ #MilanCagliari

⏰ 20.45

📺 DAZN

🏟️ Stadio Giuseppe Meazza pic.twitter.com/08PMqC1qiY — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) May 24, 2026

Il Cagliari arriva invece ad affrontare il Milan con la serenità di una salvezza conquistata e con la volontà di chiudere il campionato offrendo una prestazione di personalità contro una delle squadre più forti della Serie A. Pisacane ha dato identità e organizzazione ai rossoblù, che nelle ultime settimane hanno trovato equilibrio e solidità anche contro avversari di livello superiore. I sardi dovrebbero schierarsi con un assetto compatto, oscillando tra il 4-3-2-1 e il 3-5-2 a seconda delle fasi della partita.

Davanti a Caprile, la linea difensiva dovrebbe vedere Mina, Dossena, Obert e uno tra Zé Pedro e Zappa. In mezzo al campo ci saranno corsa e aggressività con Adopo, Gaetano e Deiola, mentre sulla trequarti il talento di Esposito e gli inserimenti di Palestra proveranno a creare problemi alla retroguardia rossonera. In attacco resta aperto il ballottaggio tra Borrelli e Mendy, con il primo leggermente favorito. L'ultima gara stagionale tra Milan e Cagliari sarà diretta dal signor Marco Guida della sezione CAN di Torre Annunziata, in campo sarà assistito da Preti e Bercigli. Il quarto ufficiale sarà Giovanni Ayroldi. Dalla sala VAR di Lissone agiranno gli arbitri Rosario Abisso, assistito da Daniele Chiffi.

Milan: i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri per l’ultima di campionato

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Tomori, Gabbia, Pavlovic, De Winter, Odogu, Athekame, Estupiñán, Bartesaghi

Centrocampisti: Fofana, Rabiot, Modric, Ricci, Jashari, Loftus-Cheek, Saelemaekers

Attaccanti: Nkunku, Gimenez, Leao, Pulisic, Füllkrug

Cagliari: i convocati di mister Pisacane per la gara di San Siro che chiude la stagione dei sardi

Portieri: Caprile, Ciocci, Sherri

Difensori: Mina, Dossena, Obert, Zappa, Zé Pedro, Rodriguez, Raterink, Grandu, Albarracin

Centrocampisti: Adopo, Gaetano, Deiola, Mazzitelli, Sulemana, Russo, Palestra, Sulev

Attaccanti: Esposito, Borrelli, Mendy, Belotti, Felici, Trepy