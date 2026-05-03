Eccoci alla vigilia di Sassuolo–Milan, in programma domenica 3 maggio alle ore 15 al Mapei Stadium, una sfida che si inserisce in un momento decisivo della stagione e che può incidere concretamente sul finale di entrambe. Il Milan arriva reduce dal noioso pareggio contro la Juventus e con l'obiettivo di consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica, avvicinandosi in maniera definitiva alla qualificazione in Champions League. Il Sassuolo, dall'altra parte, vuole dare continuità e chiudere il campionato con prestazioni convincenti.

La squadra di Allegri si presenta a questo appuntamento con una chiara consapevolezza: nelle ultime giornate ogni dettaglio pesa. Il tecnico rossonero, in conferenza, ha ribadito la necessità di restare lucidi, sottolineando come "ora servano attenzione e gestione dei momenti della partita" e insistendo sulla concretezza: "non è il momento di disperdere energie, ma di essere efficaci". Un messaggio diretto, che fotografa un Milan più pragmatico che spettacolare, ma estremamente focalizzato sull'obiettivo. Di fronte ci sarà un Sassuolo che, sotto la guida di Grosso, ha ritrovato organizzazione e identità. L'allenatore neroverde ha parlato di una squadra chiamata a "giocare con coraggio ma anche con equilibrio", consapevole che contro il Milan servirà una gara attenta.

Il piano partita è chiaro: difesa compatta e verticalità immediata, sfruttando soprattutto la qualità sugli esterni.

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Una sfida estiva decisa da una doppietta: rivivi Sassuolo-Milan 2019/20 — AC Milan (@acmilan) May 2, 2026

Dal punto di vista tattico, il Milan dovrebbe confermare il 3-5-2, con un'interpretazione leggermente diversa rispetto alle ultime uscite. In attacco prende quota la soluzione Pulisic–Nkunku, una coppia che garantisce mobilità, capacità di attaccare lo spazio e imprevedibilità tra le linee, lasciando a Leão e Füllkrug il ruolo di alternative a gara in corso. A centrocampo sarà fondamentale l'equilibrio garantito da Fofana e Rabiot, con Jashari favorito su Ricci per completare il reparto.

Sulle fasce Saelemaekers e Bartesaghi restano in vantaggio, anche se Estupiñán rappresenta una possibile variante più offensiva, visto l'evidente calo del 33 rossonero. Il Sassuolo dovrebbe invece disporsi con il consueto 4-3-3. In avanti il tridente Berardi–Pinamonti–Laurienté rappresenta il punto di riferimento offensivo, con qualità e profondità. A centrocampo Matić agirà da regista affiancato da Thorstvedt e Koné per garantire dinamismo e inserimenti. In difesa la coppia Idzes–Muharemovic è chiamata a reggere l'urto contro un attacco rapido e mobile. Tra i pali il ballottaggio è aperto: Turati resta leggermente favorito su Murić.

A dirigere la sfida del Mapei Stadium sarà il signor Fabio Maresca della sezione CAN di Napoli Al suo fianco, come assistenti Peretti di Verona e Bercigli di Firenze.

Il ruolo di quarto ufficiale è affidato all'arbitro Marinelli di Tivoli, mentre la sala VAR di Lissone sarà presidiata da Mazzoleni, con l'assistenza di Paganessi, nel ruolo di AVAR.

🎙️ Massimiliano Allegri on:



🙏 Alex Zanardi

🔄 Replacing Luka Modrić

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Sassuolo: i convocati di Mister Grosso per la sfida contro il Milan

Portieri: Muric, Satalino, Turati

Difensori: Coulibaly, Doig, Garcia, Idzes, Muharemovic, Walukiewicz

Centrocampisti: Frangella, Iannoni, Koné, Lipani, Matic, Thorstvedt, Volpato, Vranckx

Attaccanti: Berardi, Fadera, Laurienté, Moro, Nzola, Pinamonti

Milan: i giocatori a disposizione di Allegri per la partita al Mapei Stadium

Portieri: Maignan, Terracciano, Torriani

Difensori: Athekame, Bartesaghi, De Winter, Estupiñán, Gabbia, Odogu, Pavlovic, Tomori

Centrocampisti: Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Ricci

Attaccanti: Füllkrug, Gimenez, Leao, Nkunku, Pulisic