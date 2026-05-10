Paulo Dybala ha sollevato numerosi interrogativi sul suo futuro alla Roma, rilasciando dichiarazioni significative dopo la vittoria contro il Parma. L'attaccante argentino, protagonista della rimonta giallorossa che ha tenuto vive le speranze di qualificazione in Champions League, ha parlato ai microfoni al termine della gara, evidenziando la sua situazione contrattuale.

Dybala ha infatti sottolineato come il suo contratto sia in scadenza e che, al momento, non ci siano stati contatti con la società per un eventuale rinnovo. "La verità è che vorrei conoscerlo anche io il mio futuro", ha affermato il giocatore.

"La realtà è che il mio contratto finisce dopo queste due partite e l’unica cosa che posso dire è che forse il derby sarà la mia ultima gara davanti alla gente della Roma". Parole che lasciano intendere una possibile conclusione del suo percorso nella capitale.

L'argentino ha poi aggiunto dettagli sulla sua posizione: "Decisione presa? No, ma è quello che dice il contratto. Nessuno della società finora mi ha contattato per il rinnovo. Vorrei sapere anche io cosa mi riserva il futuro, il contratto dice che smetto con la Roma dopo le prossime due partite. Cosa penso? La mia idea la tengo per me, vedremo cosa succederà". Queste affermazioni hanno inevitabilmente gelato i tifosi giallorossi, che ora attendono con apprensione sviluppi positivi nelle prossime settimane.

Le ultime partite e la corsa Champions

La vittoria ottenuta contro il Parma è stata cruciale per mantenere accese le speranze della Roma nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. Dybala, rientrato in campo da titolare dopo un periodo di stop per infortunio, si è dimostrato uno dei protagonisti della serata, contribuendo attivamente alla rimonta che ha infiammato l'entusiasmo dei sostenitori.

Nonostante le incertezze legate al suo futuro personale, l'attaccante ha ribadito la determinazione del gruppo: "Sicuramente questa è una squadra che dà tutto fino alla fine. Diamo il massimo per arrivare a giocare così novanta minuti. Sappiamo che non dipende da noi la Champions ma lotteremo fino alla fine", ha dichiarato, sottolineando l'impegno collettivo a prescindere dalle sue vicende contrattuali.

Contesto contrattuale e scenari futuri

La situazione del contratto di Dybala con la Roma, in scadenza a breve, rimane un punto interrogativo centrale. Come confermato dallo stesso calciatore, non sono stati avviati colloqui ufficiali per un prolungamento dell'accordo. Questa mancanza di dialogo alimenta i dubbi sul destino dell'argentino, che ha scelto di non sbilanciarsi sulle proprie intenzioni, mantenendo riservata la sua "idea".

L'attenzione si concentra ora sulle ultime due partite della stagione, con particolare riguardo al derby, che potrebbe effettivamente rappresentare l'ultima apparizione di Dybala davanti al pubblico giallorosso. La società, finora, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla questione, lasciando aperti tutti gli scenari possibili per il futuro di uno dei suoi giocatori chiave.