Dalle ultime indiscrezioni riportate su X dal giornalista turco Ekrem Konur, la Roma sarebbe sempre più vicina a trovare un accordo con Paulo Dybala per il prolungamento del contratto.
L’argentino, diventato uno dei simboli tecnici e carismatici del progetto giallorosso, dovrebbe firmare un nuovo accordo fino al 2027 con opzione per un’ulteriore stagione. Un’intesa che prevedrebbe però cifre sensibilmente inferiori rispetto all’attuale ingaggio percepito dal numero 21.
La volontà comune sarebbe quella di proseguire insieme, soprattutto dopo la qualificazione alla prossima Champions League conquistata dalla squadra di Gasperini.
Per la Roma si tratterebbe di una conferma fondamentale sia sul piano tecnico che d’immagine.
Juventus, Bernardo Silva si allontana
Notizie meno positive invece per la Juventus, che rischierebbe di vedere definitivamente sfumare uno degli obiettivi più prestigiosi delle ultime settimane.
Bernardo Silva, fantasista portoghese in uscita dal Manchester City a parametro zero dal prossimo primo luglio, avrebbe infatti deciso di accettare la proposta dell’Atletico Madrid. A fare la differenza sarebbe stata soprattutto la mancata qualificazione della Juventus alla prossima Champions League.
Il portoghese avrebbe infatti dato priorità a un club capace di garantirgli continuità ai massimi livelli europei, oltre a un progetto immediatamente competitivo.
Un duro colpo per i bianconeri, che speravano di regalare un grande nome internazionale alla tifoseria nonostante il complicato momento societario.
Milan, Iraola prende quota per la panchina
Molto caldo resta anche il mercato degli allenatori. Il Milan, dopo l’esonero di Massimiliano Allegri deciso da Gerry Cardinale nell’ambito della rivoluzione societaria rossonera, sarebbe alla ricerca del nuovo tecnico dal quale ripartire.
Tra i profili monitorati starebbe emergendo con forza quello di Andoni Iraola, allenatore in uscita dal Bournemouth apprezzato per il calcio offensivo e moderno mostrato nelle ultime stagioni in Premier League.
Sul tecnico spagnolo ci sarebbe però da tempo anche il Crystal Palace. Resterebbe invece più defilata la candidatura di Xavi, nome circolato nelle ultime ore ma considerato al momento meno vicino alla panchina rossonera rispetto a Iraola.