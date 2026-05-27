Il centrocampista brasiliano Ederson è ormai prossimo a lasciare l’Atalanta per intraprendere una nuova avventura al Manchester United. Il giocatore, che compirà ventisette anni a luglio, è vicino alla cessione per una cifra stimata in circa quarantacinque milioni di euro. Questo trasferimento rappresenta una svolta significativa nella sua carriera, con Ederson pronto a firmare un contratto quinquennale da cinque milioni di euro a stagione.

Durante la sua permanenza con la squadra bergamasca, Ederson ha accumulato centottanta presenze complessive e realizzato sedici reti, affermandosi come un elemento chiave dell'Atalanta.

La trattativa con il prestigioso club inglese è giunta alle battute finali, e si attende solo l'ufficialità per il suo passaggio definitivo in Premier League.

Le cifre e il contesto del trasferimento

Il Manchester United e l’Atalanta sono vicini a definire un accordo per una somma che si aggira intorno ai trentotto milioni di sterline. Questa cifra sarebbe suddivisa in trentacinque milioni garantiti, ai quali si aggiungerebbero tre milioni di bonus. L’operazione di calciomercato dovrebbe essere formalizzata entro la fine della settimana, con Ederson destinato a rinforzare il centrocampo dei Red Devils, in un ruolo chiave per sostituire Casemiro, in procinto di lasciare il club.

Il tecnico dell’Atalanta, Raffaele Palladino, aveva già anticipato la scorsa settimana la situazione, confermando che Ederson era rimasto in panchina durante la partita contro la Fiorentina a causa dell'interesse di una "grande squadra".

Inizialmente, il futuro del centrocampista sembrava orientato verso l’Atletico Madrid, ma un cambio di strategia da parte del club spagnolo ha aperto la strada al Manchester United.

Caratteristiche tecniche e prospettive in Premier League

In Serie A, Ederson si è distinto per la sua notevole solidità difensiva. In questa stagione ha registrato cinquantanove contrasti, ventotto intercetti e ha recuperato il possesso nella propria trequarti difensiva sessantadue volte. Questi numeri lo posizionano tra i primi quindici centrocampisti del campionato italiano in tali categorie. Tuttavia, è stato osservato che, in un contesto come la Premier League, tali statistiche non lo collocherebbero tra i migliori venti per contrasti e intercetti, né tra i primi dieci per recuperi nella propria area.

Dal punto di vista offensivo, Ederson non è considerato un centrocampista particolarmente progressivo. Ha completato solamente due passaggi filtranti e trecentosettantuno passaggi nell’ultimo terzo di campo nel corso della stagione. Questi dati sono inferiori rispetto a quelli di Casemiro, che ha realizzato tredici passaggi filtranti e quattrocentotrentasei passaggi nella trequarti offensiva. Nonostante queste considerazioni, il Manchester United vede in Ederson un’opportunità di mercato interessante, anche in virtù di un favorevole rapporto qualità-prezzo rispetto ad altri obiettivi di mercato più onerosi.

Tra i tifosi dell’Atalanta, la possibile partenza di Ederson è accolta con una certa serenità. Molti ritengono che la cifra ottenuta dalla sua cessione rappresenti un ottimo affare per il club, convinti che la squadra sia in grado di trovare un sostituto adeguato senza particolari rimpianti.