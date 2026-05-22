La Fiorentina si prepara ad affrontare l'Atalanta allo stadio Artemio Franchi, nell'anticipo della trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A. La gara, in programma alle ore 20:45, conclude una delle stagioni più complicate nella storia centenaria del club viola. Partita con ben altre ambizioni, la squadra si è ritrovata a lottare per la salvezza, obiettivo raggiunto solo a due giornate dal termine. Il clima tra i tifosi rimane teso, come testimoniato dalle recenti contestazioni seguite allo 0-0 casalingo contro il Genoa.

Nonostante la vittoria per 2-0 a Torino contro la Juventus, la delusione per un'annata al di sotto delle aspettative è palpabile.

Per diversi giocatori, la sfida contro l'Atalanta potrebbe essere l'ultima apparizione in maglia viola. Anche il futuro dell'allenatore Paolo Vanoli è incerto: la dirigenza non ha ancora esercitato l'opzione di rinnovo e un confronto è previsto la prossima settimana, prima di un incontro con la famiglia Commisso negli Stati Uniti per definire programmi e strategie.

Le probabili formazioni e le assenze

Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Moise Kean (tibia), Fabiano Parisi (operato al ginocchio, al suo posto Jack Harrison) e Luca Ranieri (squalificato). In difesa, possibile rilancio di Pietro Comuzzo. I ballottaggi riguardano la fascia sinistra (Solomon o Gudmundsson) e la mediana (Mandragora o Brescianini).

La probabile formazione della Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Harrison, Mandragora, Ndour, Solomon; Piccoli. Allenatore: Vanoli.

L'Atalanta, guidata dall'ex viola Raffaele Palladino, arriva a Firenze dopo una stagione in cui non è riuscita a mantenere il passo per la Champions League. I nerazzurri, reduci dalla sconfitta interna per 1-0 contro il Bologna, dovranno accontentarsi della Conference League. La formazione bergamasca (3-4-2-1) dovrebbe scendere in campo con: Sportiello; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bakker; Samardzic, Sulemana; Scamacca. Allenatore: Palladino.

Il contesto della sfida e la diretta TV

La partita tra Fiorentina e Atalanta è un incrocio particolare per Raffaele Palladino, al debutto da ex sulla panchina della Dea.

La stagione della Viola, segnata da difficoltà e dal cambio di guida tecnica (dopo Pioli), ha visto la squadra risollevarsi sotto Vanoli, garantendo la salvezza. L'Atalanta non ha centrato l'obiettivo Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e Sky Zona Dazn (canale 214). L'arbitro designato è Perri di Roma. Per entrambe le squadre, la sfida è l'occasione per chiudere la stagione con una prestazione positiva.