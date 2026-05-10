La Fiorentina ha raggiunto la salvezza matematica in Serie A pareggiando 0-0 contro il Genoa, una squadra già sicura della permanenza nella massima serie. Il risultato, ottenuto tra le mura dello stadio Franchi, ha concluso una faticosa rincorsa iniziata a novembre, quando i viola si trovavano all'ultimo posto in classifica con appena quattro punti. Nonostante il traguardo raggiunto, l'atmosfera sugli spalti è stata tutt'altro che festosa: i tifosi hanno espresso il loro profondo dissenso con fischi e cori, evidenziando la delusione per l'ennesima prestazione opaca della stagione.

La partita si è rivelata povera di emozioni e caratterizzata da un ritmo di gioco basso. Nel corso del primo tempo, l'unica vera occasione da gol è stata registrata al 39' a favore del Genoa, con un colpo di testa di Ostigard prontamente respinto da De Gea. La Fiorentina, d'altro canto, non è mai riuscita a impensierire seriamente il portiere avversario, limitandosi a un possesso palla sterile e senza mai trovare lo specchio della porta. I tentativi più significativi per i viola sono stati una conclusione di Ranieri nella ripresa, terminata di poco fuori, e un'occasione per Parisi in una mischia in area.

La contestazione dei tifosi e la prestazione insufficiente

Al fischio finale, la contestazione dei tifosi viola ha coinvolto tutti i settori dello stadio.

Fischi assordanti e cori, alcuni anche offensivi, hanno accompagnato l'uscita dal campo della squadra, che ha registrato la terza partita consecutiva senza riuscire a segnare. I sostenitori hanno gridato con forza: "Meritiamo di più", manifestando il loro malcontento per una stagione complessivamente difficile e per una prestazione giudicata insufficiente, con la squadra incapace di effettuare anche un solo tiro nello specchio della porta avversaria per tutta la durata dell'incontro.

Dal punto di vista tattico, la formazione viola ha dovuto affrontare l'incontro con l'assenza di Kean e con Piccoli, reduce da un infortunio, rimasto inizialmente in panchina. L'allenatore Vanoli ha optato per schierare dal primo minuto il giovane Braschi, classe 2006, al suo esordio da titolare dopo il debutto in Serie A avvenuto pochi giorni prima contro la Roma.

Il Genoa, invece, si è presentato con un tridente offensivo composto da Colombo, Ekhator e Vitinha, mentre in difesa ha visto il debutto dal primo minuto dello svedese Zatterstrom.

Il quadro della lotta salvezza in campionato

Il pareggio tra Fiorentina e Genoa è stato accolto positivamente da entrambe le formazioni, avendo permesso loro di raggiungere i rispettivi obiettivi stagionali. Nel frattempo, la lotta per non retrocedere rimane più accesa che mai: la Cremonese, attualmente terz'ultima in classifica, ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro il Pisa, già retrocesso, portandosi così a un solo punto di distanza dal Lecce. Gli ultimi 180 minuti di campionato si preannunciano dunque decisivi e ricchi di tensione per la permanenza in Serie A di diverse squadre.

La gara del Franchi, se da un lato ha sancito la salvezza aritmetica della Fiorentina, dall'altro ha lasciato aperti importanti interrogativi sul futuro della squadra e, in particolare, sul rapporto con la tifoseria, che continua a chiedere maggiore impegno e risultati ben più soddisfacenti dopo una stagione indubbiamente complicata.