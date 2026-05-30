Il Foggia accelera la programmazione della prossima stagione e sembra aver sciolto il nodo più importante: quello dell'allenatore. Secondo quanto riportato da CalcioFoggia.It, dopo settimane di valutazioni e indiscrezioni, il club rossonero avrebbe deciso di affidare la panchina a Emilio Longo. Una scelta che rappresenta il primo tassello del nuovo progetto tecnico, mentre la società continua a lavorare su più fronti tra area sportiva, iscrizione ai campionati e richiesta di riammissione in Serie C.

Emilio Longo in pole: il Foggia punta sull'esperienza

profilo ideale per inaugurare il nuovo corso.

L'ex tecnico di Picerno e Crotone avrebbe superato la concorrenza di Valerio Bertotto e Marco Turati, entrambi valutati nelle scorse settimane. Diversi altri nomi sono stati accostati alla panchina del Foggia, ma senza mai entrare realmente nelle strategie del club. Anche la pista che portava a Enzo Maiuri si sarebbe raffreddata definitivamente, con l'allenatore ormai vicino a un accordo con il Sorrento. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'incontro decisivo per definire ogni dettaglio.

Pavone al comando dell'area tecnica: caccia al direttore sportivo

Parallelamente alla scelta dell'allenatore, il Foggia continua a costruire il nuovo assetto dirigenziale. Peppino Pavone è destinato a ricoprire il ruolo di direttore tecnico e supervisore dell'intera area sportiva.

Restano invece aperti i discorsi relativi al direttore sportivo. Tra i nomi valutati figura Alessandro Degli Esposti, attualmente legato alla Casertana e seguito anche dalla Reggiana. Sul tavolo ci sono inoltre le candidature di Antonio Amodio, reduce dall'esperienza alla Nocerina, ed Enzo De Vito. Attenzione anche a Ivano Pastore, altro profilo che resta monitorato dalla società.

Iscrizione e Serie C: il Foggia prepara il ritorno tra i professionisti

Mentre prende forma il nuovo progetto tecnico, il club è impegnato nelle procedure burocratiche necessarie per il futuro sportivo. In questa fase il Foggia sta completando tutta la documentazione richiesta per l'iscrizione al campionato di Serie D.

Una volta concluso questo passaggio, l'attenzione si sposterà sulla domanda di riammissione in Serie C da presentare entro il 20 luglio. Secondo gli scenari attuali, i rossoneri sarebbero tra i principali candidati per il ripescaggio e guardano con fiducia alla possibilità di un immediato ritorno nel calcio professionistico..