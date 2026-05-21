Lorenzo Colombo è ufficialmente un giocatore del Genoa a titolo definitivo. L’attaccante, classe 2002, ha siglato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 20 giugno 2029. L'accordo è scattato dopo il soddisfacimento di tutte le condizioni previste per il riscatto obbligatorio dal Milan: la salvezza aritmetica del Genoa in Serie A, almeno ventidue presenze stagionali e cinque reti segnate.

Arrivato in prestito dal Milan, Colombo ha disputato una stagione significativa con la maglia del Genoa, collezionando trentasette presenze, segnando sette gol e fornendo due assist.

Il suo contributo è stato particolarmente rilevante nella seconda parte del campionato, in special modo dopo l’arrivo di Daniele De Rossi in panchina, un periodo che ha coinciso con una decisa risalita in classifica e la conseguente permanenza nella massima serie.

Le parole di Colombo e della dirigenza

L’attaccante ha espresso grande soddisfazione per il nuovo accordo: “Ci tenevo a legarmi a un club, un team e una piazza come questa e farò del mio massimo per ripagare la fiducia e il sostegno della società, del mister, dei compagni e dei tifosi. Sono felice di continuare a giocare in maglia rossoblù: il Genoa è il Genoa. Sono affascinato dall'atmosfera che c'è allo stadio in ogni partita e consapevole del patrimonio affettivo che rappresenti per decine di migliaia di sostenitori”.

Lo chief of football Diego Lopez ha commentato: “Crediamo molto nelle qualità umane, tecniche e professionali di Lorenzo e nei suoi potenziali margini di miglioramento. Un attaccante moderno come lui, che a 24 anni ha già collezionato in carriera 200 presenze a livello di club, costituirà un punto fermo nella rosa che stiamo allestendo per la prossima stagione. Ringraziamo Lorenzo, così come i compagni, per l’apporto in campo e nello spogliatoio”.

Il percorso di Colombo e l'addio al Milan

Il riscatto definitivo di Colombo è il culmine di una stagione che lo ha visto protagonista e in costante crescita. Le condizioni per l'obbligo di riscatto erano precise: almeno cinque gol, ventidue presenze e la permanenza del Genoa in Serie A.

Colombo ha ampiamente superato questi requisiti, realizzando sette reti e due assist in trentacinque partite di campionato. Il suo rendimento è ulteriormente migliorato con l'arrivo di De Rossi, che ha riposto grande fiducia nel giovane attaccante, autore di marcature importanti, tra cui quella contro il Napoli e il rigore decisivo per la salvezza virtuale a Pisa.

Con questo passaggio, Colombo chiude un lungo capitolo durato sedici anni nel settore giovanile e professionistico del Milan. Il Genoa, che ora può contare su un giocatore giovane ma già con significativa esperienza, lo considera un elemento chiave per la squadra nella prossima stagione, pronto a essere un riferimento per il futuro rossoblù.