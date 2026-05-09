Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha parlato alla vigilia della delicata sfida di Serie A contro il Pisa, sottolineando l'importanza cruciale dell'incontro per il futuro della squadra. Il tecnico non ha usato mezzi termini: "È un’ultima chiamata" ha dichiarato, chiedendo ai suoi giocatori una prova di carattere e orgoglio che vada oltre la semplice conquista dei punti in classifica.

Giampaolo ha spiegato che queste partite "valgono più dei tre punti perché dentro ci sono resilienza, ferocia e ribellione alla classifica". Il tecnico ha voluto trasmettere ai suoi uomini la necessità di una reazione forte, affermando: "Ho detto ai ragazzi che esiste solo una strada: vincere".

La pressione del momento, secondo l’allenatore, richiede soprattutto presenza mentale e senso di appartenenza: "O lotti o ti lasci morire. Non si gioca solo per sé stessi, ma anche per la maglia e per i tifosi".

Focus su carattere e scelte tattiche

Giampaolo non ha voluto puntare il dito contro nessun singolo giocatore dopo la recente sconfitta con la Lazio, preferendo concentrarsi sulla capacità della squadra di rispondere sotto pressione. "Vado alla ricerca dello spessore dell’uomo", ha spiegato, sottolineando come il momento richieda una risposta collettiva e non individuale. Sul piano tattico, il tecnico ha ribadito che "il modulo da solo non vale niente", ma ha confermato la presenza dal primo minuto di Vardy.

Possibili anche gli impieghi di Collocolo e Thorsby, entrambi convocati.

L'appello ai tifosi e la richiesta di resilienza

Un passaggio importante della conferenza è stato dedicato al rapporto con i tifosi, che nonostante le contestazioni delle ultime settimane continueranno a sostenere la squadra. Giampaolo ha sottolineato: "Domanic’è un appello e noi siamo chiamati a rispondere negli atteggiamenti, nella capacità di essere resilienti. Il discorso va oltre i tre punti". Il tecnico ha così voluto rimarcare l’importanza di una prestazione che possa restituire fiducia all’ambiente e dimostrare attaccamento alla maglia.

La sfida contro il Pisa rappresenta dunque un crocevia fondamentale per la stagione della Cremonese, chiamata a reagire con determinazione e a dimostrare di saper affrontare le difficoltà con spirito di gruppo e profondo senso di responsabilità. Questi elementi saranno cruciali per invertire la rotta e guardare con maggiore serenità al prosieguo del campionato.