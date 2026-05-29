Ora c'è l'ufficialità, Mario Gila non intende restare un altro anno alla Lazio. Dunque Juve, Napoli e Atletico Madrid dovranno sborsare ben 30 milioni di euro per portare il difensore spagnolo a giocare presso il loro club. Claudio Lotito non sembra essere intenzionato a far sconti a nessuno, poiché il 50% della rivendita del calciatore andrà al Real Madrid.

Gila: Lotito fissa il cartellino a 30 milioni di euro

Juventus, Napoli e Atletico Madrid hanno mostrato un certo interesse nei confronti del difensore spagnolo Mario Gila. Il 25enne originario di Barcellona non è intenzionato a rinnovare il contratto con i biancocelesti e quindi in vista della prossima stagione vestirà una nuova casacca, ma chiunque vorrà portarlo presso il proprio club dovrà sborsare una cifra pari a 30 milioni di euro.

Il patron della Lazio non sembra fare sconti a nessuno, visto che il 50% della rivendita andrà nelle casse del Real Madrid. Al contrario il club di Lotito ed il nuovo allenatore Rino Gattuso volevano trattenere il calciatore fino alla scadenza di contratto, visto che nella stagione appena terminata è stato uno dei perni della difesa biancoceleste.

Juve e Napoli alla finestra

Durante la sessione di calciomercato invernale, sembrava che il difensore avesse trovato un accordo con il Milan in vista della stagione 2026/2027. In seguito al terremoto che ha investito Milanello, però, l'accordo sembra essere sfumato. Tra Juventus e Napoli, Gila dovrà valutare diverse opzioni: con i bianconeri giocherà l'Europa League, mentre con i partenopei avrà la possibilità di giocare la Champions League e soprattutto trovare Massimiliano Allegri sulla panchina - l'accordo con De Lareutiis sembra essere ad un passo -visto che quando allenava al Milan sembra essere interessato al profilo del calciatore.

Infine tra le ipotesi, il 25enne potrebbe scegliere di tornare in Spagna allenato da Diego Simeone.

L'opinione dei tifosi

SU X, la probabile cessione di Gila è stata oggetto di discussione fra i tifosi delle varie squadra. Un utente ha scritto: "Alla fine la Lazio potrebbe decidere di tenerlo per poi mandarlo via il prossimo anno a parametro 0. Con Lotito niente è scontato". Un altro utente ha aggiunto: "Non credo che ci sia un club intenzionato a spendere 30 milioni per Gila, tanto meno la Juve". Un altro utente si è invece augurato che il calciatore possa indossare la casacca del Napoli: "Ma magari arriva lo spagnolo". Infine c'è chi ha punzecchiato Lotito: "Vende Gila a 30 milioni e non è neanche stato convocato per i Mondiali dalla Spagna. Su!".