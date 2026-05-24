Il messaggio pubblicato da Mario Gila sui propri social dopo la vittoria della Lazio contro il Pisa ha inevitabilmente acceso le speculazioni sul futuro del difensore spagnolo. I biancocelesti hanno chiuso la stagione con un successo per 2-1, ma a prendersi la scena nelle ore successive è stato proprio il centrale iberico, autore di parole che hanno il sapore di un possibile. “Ciao Laziali, diciamo addio a una stagione molto importante nella mia carriera” ha scritto Gila. “Sicuramente non a livello di risultati però ho avuto la fortuna di vivere questi momenti con una squadra veramente incredibile.

Ho dato tutto per questo scudo e sono veramente orgoglioso di ciò che sono diventato”.

Un messaggio intenso, carico di riconoscenza verso ambiente e tifosi, ma che qualcuno potrebbe interpretare come il segnale di una possibile separazione ormai vicina. Dopo quattro anni alla Lazio, infatti, il difensore potrebbe decidere di intraprendere una nuova avventura professionale.

Mezza Serie A su Gila: Lotito prepara la rivoluzione

Le pretendenti, d’altronde, non mancherebbero. Secondo le indiscrezioni di mercato, diversi top club italiani avrebbero messo gli occhi sul centrale spagnolo. Inter, Milan, Juventus e Napoli starebbero monitorando con grande attenzione la situazione del classe 2000, considerato uno dei difensori più affidabili e continui dell’ultima Serie A.

Gila piace soprattutto per rapidità, capacità di impostazione e duttilità tattica, caratteristiche che gli hanno permesso di crescere enormemente durante l’esperienza biancoceleste. Non sorprende quindi che molte big italiane stiano valutando concretamente un affondo nella prossima finestra estiva.

Nel frattempo, Claudio Lotito si prepara ad aprire un nuovo ciclo tecnico e societario. La Lazio dovrebbe infatti cambiare allenatore e rinnovare profondamente la rosa, andando alla ricerca di nuovi profili su cui costruire il futuro.

La Lazio fissa il prezzo: decisiva la clausola Real Madrid

Proprio in quest’ottica, la cessione di Gila potrebbe rappresentare una delle operazioni più importanti dell’estate biancoceleste.

Lotito non avrebbe però alcuna intenzione di fare sconti: per lasciar partire il difensore serviranno almeno 30-35 milioni di euro.

Una richiesta elevata ma giustificata sia dall’ottima stagione disputata dal calciatore, sia dalla particolare situazione economica legata al suo cartellino. Il 50% dell’eventuale futura rivendita finirà infatti nelle casse del Real Madrid, club che aveva mantenuto una percentuale sulla cessione del difensore alla Lazio.