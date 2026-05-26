Ischia è il palcoscenico della 45ª edizione del Meeting Estate, una manifestazione sportiva che si svolge dal 24 al 29 maggio 2026. Nata nel 1982, l’iniziativa celebra il calcio come linguaggio universale e un ponte tra le radici italiane e il mondo, promuovendo valori di etica, inclusione e un forte legame con le origini.

Il cuore pulsante dell’edizione 2026 è lo Special Event 'Radici', un progetto di grande rilevanza promosso dal Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei) e dal Comitato Fair Play‑Coni. L’appuntamento sportivo di punta è il primo Torneo internazionale delle Radici, una competizione riservata ai ragazzi Under 13.

Questo torneo unico vede confrontarsi squadre fondate da italiani all’estero con formazioni locali, simboleggiando un ritorno alle origini attraverso lo sport.

Tra le squadre partecipanti spiccano il Club Deportivo Mussatto di Valparaiso (Cile) e il Circulo Italiano de Villa Regina dalla Patagonia-Rio Negro (Argentina), quest'ultimo in occasione del suo centenario. A queste si uniscono le squadre isolane Ischia Calcio, Real Forio, Mondo Sport Italia e Barano Calcio, creando un mix di culture e talenti.

Eventi e Personalità del Meeting Estate 2026

I sei giorni del Meeting Estate 2026 sono ricchi di eventi sportivi e culturali. Tra i momenti più attesi, il gala 'Il Calcio con amore' e la cerimonia del VII Premio 'I Talenti del Calcio 2025/2026', che si terranno nella suggestiva cornice del Castello Aragonese.

La manifestazione vedrà la partecipazione di illustri ospiti del mondo del calcio come Careca, Alemao e Zé Maria, affiancati da rappresentanti di Aic e Federcalcio. L’avvocato Franco Campana, storico patron e fondatore, continua a essere per il 45° anno consecutivo il motore organizzativo di questo evento di successo.

Il Valore dello Sport e delle Radici

Il presidente del Mei, Paolo Masini, ha evidenziato come l’evento sia «lo sbocco naturale di un percorso avviato da anni che lega sport e emigrazione». Ha inoltre sottolineato che «lo sport e il calcio confermano essere strumento di integrazione» e, in linea con la missione del museo, «leghiamo passato e futuro in quella che amiamo definire la più grande narrazione popolare e collettiva del Paese».

Il Museo nazionale dell’emigrazione italiana (Mei), con sede a Genova, svolge un ruolo fondamentale nel raccontare la storia dell’emigrazione italiana attraverso documenti, testimonianze e iniziative culturali. Attraverso progetti come lo Special Event 'Radici', il Mei valorizza il legame tra le comunità italiane nel mondo e le loro origini, promuovendo la memoria collettiva e l’inclusione sociale anche tramite l’attività sportiva.

Il Meeting Estate, con il suo Torneo internazionale delle Radici, rafforza il messaggio di integrazione e appartenenza delle comunità italiane all’estero. Il calcio si conferma uno strumento potente di incontro tra generazioni e popoli. Come ha affermato Franco Campana, «ancora una volta lo sport dimostra di essere molto più di una competizione: è incontro tra popoli, generazioni, memoria condivisa e futuro da costruire con disciplina».