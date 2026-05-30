Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su YouTube dal giornalista Matteo Moretto, uno dei nomi da tenere particolarmente sotto osservazione per questa estate sarebbe quello di Ardon Jashari, centrocampista del Milan oggi al centro di nuove valutazioni e potenzialmente entrato nel radar dell’Atalanta. Occhio inoltre all'Inter, che dovrà aumentare l'offerta per Curtist Jones e sulla Juve, che avrebbe contattato Gonzalo Garcia del Real Madrid.

Jashari-Atalanta, suggestione concreta: Giuntoli ci aveva già provato

Il club bergamasco ha ufficializzato da poco l’arrivo di Cristiano Giuntoli nel ruolo di direttore sportivo e proprio questo dettaglio potrebbe cambiare gli scenari attorno al centrocampista svizzero.

Secondo quanto raccontato da Matteo Moretto, ai tempi della sua esperienza alla Juventus il dirigente toscano aveva già mostrato un forte interesse per Jashari, provando a inserirlo nei piani di mercato bianconeri prima che il giocatore intraprendesse un’altra strada e finisse al Milan.

Un vecchio apprezzamento tecnico che oggi potrebbe trasformarsi in una nuova opportunità. L’Atalanta, da sempre molto attenta ai profili giovani e con margini di crescita, potrebbe infatti valutare un investimento importante per alzare ulteriormente il livello della mediana. La valutazione attuale del giocatore si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, una cifra significativa ma coerente con il percorso di crescita mostrato negli ultimi mesi.

Inter su Curtis Jones, Juve a caccia dell’erede di Vlahovic

Sempre secondo Moretto, l’Inter continuerebbe a muoversi sotto traccia per rinforzare il centrocampo e avrebbe acceso i riflettori su Curtis Jones del Liverpool. Il centrocampista inglese sarebbe considerato una possibile occasione in uscita dai Reds e i nerazzurri avrebbero già messo sul tavolo una proposta da circa 20 milioni di euro. Una cifra ritenuta importante ma non ancora sufficiente dal club britannico, che partirebbe da una richiesta vicina ai 30 milioni. La distanza non sembra però insormontabile e una soluzione a metà strada potrebbe rendere l’operazione percorribile.

Intanto in casa Juventus il tema centrale resta l’attacco.

Con il futuro di Dusan Vlahovic ancora tutto da decifrare e il rischio concreto di perderlo a parametro zero, i bianconeri avrebbero iniziato a valutare profili alternativi. Tra questi, secondo quanto riferito su X da Mirko Di Natale, ci sarebbe Gonzalo Garcia del Real Madrid. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti esplorativi tra le parti, mentre il direttore sportivo Ottolini avrebbe già seguito il giocatore ai tempi del Genoa. Per il classe 2004 il Real chiederebbe una cifra vicina ai 30 milioni di euro: un investimento importante ma in linea con la ricerca juventina di un attaccante giovane e con prospettiva.