Il valzer degli allenatori continua a infiammare il calciomercato estivo e nelle ultime ore sarebbe arrivata una svolta importante per la panchina della Fiorentina. Secondo quanto riferito su Youtube da Fabrizio Romano, Fabio Grosso avrebbe praticamente raggiunto un accordo con il club viola per guidare la squadra nella prossima stagione.

L’ex tecnico del Sassuolo, reduce da un’annata positiva che ne avrebbe rilanciato le quotazioni, sarebbe da tempo uno dei profili più apprezzati dal direttore sportivo Fabio Paratici. Proprio il dirigente viola avrebbe spinto con forza per affidare a Grosso il nuovo progetto tecnico della Fiorentina.

Per l’allenatore campione del mondo nel 2006 sarebbe pronto un contratto biennale, segnale della volontà del club gigliato di aprire un nuovo ciclo con idee giovani e un’identità ben precisa.

Inter, Chivu rinnova: anche Mkhitaryan può restare

Restando sul tema allenatori, Fabrizio Romano avrebbe parlato anche della situazione in casa Inter. Cristian Chivu sarebbe infatti vicino al rinnovo con il club nerazzurro.

Il tecnico rumeno dovrebbe firmare un nuovo accordo valido per i prossimi due anni, con opzione per una terza stagione e relativo adeguamento economico. Una scelta che confermerebbe la fiducia della società nei confronti dell’allenatore dopo il lavoro svolto nell’ultima annata.

Non solo panchina però.

Anche Henrikh Mkhitaryan sembrava destinato a lasciare il calcio al termine della stagione, ma nelle ultime settimane qualcosa sarebbe cambiato.

Il centrocampista armeno si sarebbe infatti convinto a proseguire ancora per un anno con la maglia dell’Inter, garantendo esperienza e qualità a una squadra che vuole restare competitiva su tutti i fronti.

Juventus, Vlahovic può ancora restare

Molto delicata resta infine la situazione legata a Dusan Vlahovic alla Juventus. Secondo Fabrizio Romano, il futuro del centravanti serbo non sarebbe ancora completamente definito.

Le recenti dichiarazioni di Damien Comolli avrebbero lasciato aperta la porta a una possibile permanenza del numero 9 bianconero. Tuttavia, per arrivare a un’intesa servirà inevitabilmente un passo importante da parte del giocatore.

Il nodo principale resta infatti quello dell’ingaggio. Alle cifre attualmente percepite da Vlahovic, la Juventus non potrebbe permettersi di proseguire il rapporto, soprattutto dopo la mancata qualificazione alla Champions League.

Per questo motivo il club aspetterebbe un segnale concreto dal serbo, chiamato eventualmente a ridurre sensibilmente le proprie richieste economiche pur di restare a Torino.