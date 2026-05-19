Il Manchester City si prepara a un cambiamento epocale: la partita di domenica contro l’Aston Villa potrebbe segnare l’ultima apparizione in panchina per Pep Guardiola. Dopo un decennio alla guida del club inglese, il tecnico catalano è dato per certo in partenza al termine della stagione, nonostante il contratto ancora in essere per il prossimo anno. La dirigenza del City sta valutando le modalità migliori per celebrare e onorare il suo straordinario periodo, che ha trasformato la squadra in una delle potenze calcistiche mondiali.

L'eredità di Guardiola e il futuro del City

Guardiola, 55 anni, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del Manchester City. Sotto la sua gestione, i Citizens hanno raggiunto traguardi storici, e la sua partenza, sebbene non ancora ufficializzata, è attesa dai giocatori dopo l'ultima gara stagionale. Tra le ipotesi per commemorare il suo impatto, si considera l’intitolazione della nuova tribuna nord dell’Etihad Stadium al tecnico. Fino ad ora, Guardiola ha mantenuto un riserbo sul suo futuro, limitandosi a ricordare la validità del suo contratto con il club.

Enzo Maresca: il successore designato

Mentre si attende l'annuncio ufficiale dell'addio di Guardiola, il Manchester City ha già individuato il profilo ideale per la successione.

Enzo Maresca è emerso come il favorito per assumere la guida tecnica dei Citizens. Maresca vanta un passato significativo all'interno del club, avendo ricoperto il ruolo di allenatore dell’Under 23 e, successivamente, di vice di Guardiola nella stagione che ha portato al triplete storico. Questa profonda conoscenza dell'ambiente e delle filosofie di gioco del City lo rende il candidato più accreditato per la panchina.

Le conferme sul cambio di guida tecnica

Le voci sull'imminente addio di Pep Guardiola e sull'arrivo di Enzo Maresca trovano ampie conferme nel panorama giornalistico internazionale. La partenza del tecnico catalano al termine della stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2027, è considerata una certezza.

L'incontro con l'Aston Villa rappresenterà la conclusione di un'era storica per il club. In questo contesto, Maresca si conferma il candidato principale per la panchina. Alcune testate internazionali riportano che Maresca avrebbe già siglato un accordo e sarebbe impegnato nella pianificazione della rosa per la prossima stagione, sebbene resti da definire l'intesa con il Chelsea per il suo rilascio. Il club stesso si starebbe preparando attivamente al cambio di guida tecnica, con Maresca saldamente in pole position per la successione.