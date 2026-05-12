Serhou Guirassy potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo e secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, sul giocatore penderebbe una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro, cifra che starebbe attirando l’interesse di diverse società alla ricerca di un attaccante di alto livello. Tra queste ci sarebbero Tottenham, Fenerbahçe, Milan e Juventus, con le due italiane che sembrerebbero avere un fascino particolare agli occhi del giocatore.

Juventus e Milan osservano: Guirassy può essere il colpo dell’estate

Sia la Juventus che il Milan andranno alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione e il profilo di Guirassy starebbe catturando l'attenzione di entrambe le dirigenze. Il guineano potrebbe rappresentare una soluzione già pronta per competere ad alti livelli grazie alla sua esperienza internazionale, alla forza fisica e soprattutto ai numeri messi insieme nelle ultime stagioni.

Le due italiane partirebbero inoltre con un vantaggio importante rispetto alla concorrenza. Il Tottenham, infatti, sta vivendo una stagione estremamente complicata ed è ancora coinvolto nella lotta per non retrocedere, situazione che potrebbe pesare nella scelta finale del giocatore.

Anche il Fenerbahçe resta interessato, ma il richiamo della Serie A e di due club storici come Juventus e Milan potrebbe fare la differenza.

Numeri da top player e voglia di salto definitivo

A confermare il valore del centravanti ci sono soprattutto i numeri. In stagione Guirassy ha collezionato 21 gol e 6 assist in 45 partite complessive, statistiche che certificano la continuità realizzativa di un attaccante ormai entrato stabilmente tra i profili offensivi più seguiti in Europa.

Il Borussia Dortmund, dal canto suo, sa di avere tra le mani un giocatore di altissimo livello ma anche un’occasione di mercato importante. La clausola da 50 milioni renderebbe infatti l’operazione potenzialmente accessibile per diversi top club e potrebbe scatenare una vera asta internazionale nei prossimi mesi.

Juventus e Milan osservano con attenzione, consapevoli che il prossimo mercato estivo potrebbe rappresentare il momento giusto per regalarsi un attaccante già pronto a fare la differenza