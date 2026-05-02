L'Udinese ha conquistato una vittoria netta sul Torino, imponendosi per 2-0 nella gara disputata al Bluenergy Stadium. I friulani, grazie alle reti decisive di Ehizibue allo scadere del primo tempo e di Kristensen a inizio ripresa, si sono portati al decimo posto in classifica, avvicinandosi a quota cinquanta punti, l'obiettivo stagionale dichiarato dalla squadra.

La partita si è aperta con un Torino subito intraprendente e pericoloso. Già al quarto minuto, Lazaro ha scattato sulla destra e ha servito Simeone, il quale ha concluso a botta sicura.

Tuttavia, la pronta risposta del portiere Okoye ha sventato la minaccia. L'Udinese ha replicato al dodicesimo minuto con Kabasele, il cui tiro è stato deviato di poco fuori. Al ventiquattresimo, Zaniolo ha trovato la via della rete, ma la marcatura è stata annullata dal VAR per una posizione irregolare. Nonostante l'annullamento, il fantasista friulano ha continuato a creare pericoli, impegnando la difesa granata in più occasioni con le sue invenzioni.

Ehizibue e Kristensen firmano il successo bianconero

Il vantaggio dell'Udinese è arrivato nell'unico minuto di recupero del primo tempo. Dopo un'azione insistita sulla sinistra e un batti e ribatti in area, la palla è giunta a Ehizibue che, da pochi passi, ha insaccato con la punta del piede.

Per il difensore olandese, si è trattato della seconda marcatura consecutiva, dopo quella realizzata pochi giorni prima contro la Lazio. Nella ripresa, i padroni di casa hanno trovato subito il raddoppio al sesto minuto: su un calcio d'angolo battuto perfettamente da Miller, Kristensen ha svettato di testa, anticipando l'uscita di Paleari e firmando il due a zero definitivo con un'incornata perfetta.

Il Torino ha faticato a reagire e non è riuscito a rendersi concretamente pericoloso, mentre l'Udinese ha continuato a spingere con le iniziative di un ispirato Zaniolo. L'allenatore D'Aversa ha tentato di cambiare l'inerzia della gara con alcuni cambi dalla panchina, introducendo Kulenovic e Prati, ma la produzione offensiva dei granata è rimasta limitata e Okoye non ha corso rischi significativi fino al termine dell'incontro.

Nel finale, è stato ancora Zaniolo a sfiorare il terzo gol personale con una staffilata che è terminata di poco a lato del palo.

Analisi: Udinese in crescita, Torino in difficoltà difensiva

La vittoria consente all'Udinese di consolidare la propria posizione a metà classifica, salendo a quarantasette punti e portandosi a sei lunghezze di vantaggio sul Torino, che resta fermo a quarantuno. I granata incassano la terza sconfitta da quando D'Aversa siede sulla panchina e tornano ad essere la seconda peggior difesa del campionato, superati solo dal Pisa per numero di reti subite. La partita è stata preceduta da un commovente minuto di silenzio in memoria delle vittime del terremoto del Friuli del 1976 e di Alex Zanardi, un momento che ha sottolineato il profondo legame della squadra e della città con la propria storia e i propri simboli.

Il successo dei friulani è stato costruito su una prestazione solida e su una difesa attenta, dimostrando una notevole concretezza. Il Torino, d'altra parte, non è riuscito a replicare le buone prove delle ultime settimane, mostrando evidenti difficoltà offensive e difensive. L'Udinese, trascinata da un incontenibile Zaniolo e dalla determinazione dei propri difensori, si conferma una squadra in crescita in questa fase finale della stagione di Serie A.