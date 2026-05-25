L'azienda Iaco Group, con sede principale ad Avellino, si conferma un'eccellenza italiana nella realizzazione dei più prestigiosi trofei sportivi a livello europeo. In occasione delle finali del 2026, le coppe della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League sono state prodotte nei laboratori della famiglia Iacovacci, che guida l’impresa da oltre quarant’anni.

Il trofeo della UEFA Conference League, destinato alla squadra vincitrice tra Crystal Palace e Rayo Vallecano nella finale di Lipsia, è stato interamente realizzato dalla Iaco Group.

Anche la celebre coppa della Champions League, che sarà alzata a Budapest dal capitano di Paris Saint-Germain o Arsenal, porta la firma dei maestri orafi irpini. L’Europa League, il cui trofeo è attualmente nella bacheca dell’Aston Villa, completa la trilogia di prestigiose coppe UEFA prodotte dall’azienda campana.

L'arte orafa irpina dietro i trofei

Specializzata in oreficeria e argenteria di lusso, la Iaco Group opera anche attraverso le sue sedi di Vicenza e Lugano. La produzione di questi simboli sportivi d'élite si distingue per una lavorazione prevalentemente manuale, che incide per oltre l’80% del processo complessivo. Per ogni singolo pezzo, i tempi di realizzazione possono estendersi fino a tre mesi, testimoniando l'impegno artigianale e la cura dei dettagli.

"È motivo di grande orgoglio per la nostra azienda essere presenti in un palcoscenico così importante", ha dichiarato Alberto Iacovacci, CEO del gruppo, sottolineando la passione per il design nei metalli preziosi che spinge l'azienda a creare numerosi trofei di fama internazionale. Il presidente e fondatore, Igino Iacovacci, ha aggiunto: "Siamo incredibilmente orgogliosi di essere il fornitore ufficiale di trofei della UEFA: la Champions è uno dei trofei più riconoscibili e prestigiosi dello sport mondiale".

Dettagli e caratteristiche dei trofei UEFA

La coppa della UEFA Conference League, in palio tra Rayo Vallecano e Crystal Palace, ha richiesto tre mesi di lavoro: è alta 57,5 centimetri, pesa 11 chilogrammi ed è realizzata in ottone con una finitura in acciaio galvanizzato.

Il trofeo della UEFA Europa League si distingue invece come il più pesante tra le competizioni UEFA, con i suoi 15 chilogrammi di peso. Misura 65 centimetri di altezza, 33 di larghezza e 23 di profondità. Forgiata completamente in argento, è composta da un calice ottagonale decorato con l’emblema della UEFA su un piedistallo di marmo, sostenuto da un gruppo di calciatori.

Iaco Group: un simbolo del Made in Italy nel mondo

La reputazione della Iaco Group si è consolidata nel corso di oltre quarant'anni, rendendola leader in Europa nella realizzazione di trofei sportivi d’eccellenza. L'azienda irpina è fornitore ufficiale non solo della UEFA, ma anche della Lega di Serie A italiana. La produzione di trofei, medaglie, creazioni su misura e pezzi unici ha fatto della Iaco Group un vero e proprio vanto per il Made in Italy, apprezzato e riconosciuto per professionalità, serietà ed eleganza.

Il gruppo, guidato da Alberto Iacovacci insieme al presidente Igino e alla vicepresidente Nicolina Addonizio, continua a rappresentare l'eccellenza e la tradizione artigianale italiana nel panorama sportivo globale, confermando il ruolo centrale dei suoi maestri artigiani nelle principali competizioni europee.