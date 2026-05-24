Il Parma ha concluso la stagione di Serie A con una vittoria di misura sul Sassuolo, imponendosi 1-0 nel derby emiliano allo stadio Tardini. La squadra di Cuesta ha interrotto tre sconfitte consecutive, salutando i tifosi con un successo firmato da Pellegrino, autore del gol decisivo di testa al 35’ della ripresa.

La partita, giocata con caldo intenso, ha visto un Parma più vivace in avvio, con diverse occasioni iniziali: Pellegrino e Nicolussi Caviglia hanno tentato la conclusione, Valeri ha sfiorato il palo. L’occasione più nitida è capitata a Mikolajewski, giovane attaccante alla prima da titolare, che non ha trovato la porta dopo un’uscita di Turati.

Il Sassuolo ha risposto con Macchioni, che ha sfiorato il vantaggio, e con un palo colpito da Koné. La gara è stata nervosa, con quattro ammonizioni; l’arbitro Turrini ha debuttato in Serie A.

La svolta nella ripresa e la rete di Pellegrino

Nel secondo tempo, Laurienté ha avuto una grande occasione per il Sassuolo, ma ha calciato fuori. Poco dopo, Turati si è distinto con una parata su un potente tiro di Nicolussi Caviglia. I cambi hanno dato nuova energia al Parma, che ha trovato il gol decisivo al 35’ della ripresa: Almqvist ha servito un cross dalla destra e Pellegrino, con la sua nona rete stagionale – la sesta di testa – ha battuto Turati. L’argentino si conferma il giocatore più determinante della stagione per il Parma, realizzando il 32% dei gol della squadra (9 su 28).

Bilancio stagionale e prospettive future

Il Parma chiude il campionato a 45 punti, superando le aspettative, mentre il Sassuolo, con 49 punti, rimane nella parte destra della classifica. Per la squadra di Grosso è la terza sconfitta consecutiva. Il derby, pur non decisivo, ha offerto spunti interessanti, tra cui l’esordio in Serie A di giovani come Macchioni (Sassuolo) e Mikolajewski (Parma).

Statisticamente, il Parma ha vinto più di dieci partite in Serie A per la prima volta dal 2019/20, e Pellegrino è diventato il primo giocatore del Parma a segnare più di cinque reti di testa in una stagione dal 2004/05, confermandosi incisivo. Per entrambi i club, l’estate sarà decisiva per programmare il futuro e consolidare i risultati, a partire dal destino degli allenatori Cuesta e Grosso, attesi da colloqui con le società.