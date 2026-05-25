Una serata di intense emozioni ha avvolto Gian Piero Gasperini, il tecnico della Roma, al fischio finale di una partita che ha regalato ai giallorossi un risultato di grande rilievo. La gioia incontenibile dei suoi giocatori si è manifestata con un gesto affettuoso: lo hanno sollevato in aria, un momento che lo stesso Gasperini ha commentato con la sua consueta ironia. «È vero, mi hanno lanciato alla Lino Banfi e con le battute di Lino Banfi», ha scherzato il mister, aggiungendo: «È stata una bellissima serata, difficile perché il Verona ha giustamente disputato la partita che sta mostrando ultimamente».

Il trionfo sofferto e il cammino della Roma

Il tecnico ha riconosciuto apertamente le difficoltà incontrate dalla sua squadra sul campo. «Abbiamo faticato un po’, paradossalmente soprattutto quando siamo rimasti in superiorità numerica», ha spiegato Gasperini, analizzando la prestazione. Ha ipotizzato che la causa potesse essere «forse la tensione, la fretta di chiudere la partita», che ha portato la squadra a giocare «non bene e molto poco». Nonostante le poche azioni di contropiede, c'erano le opportunità per finalizzare, ma il rischio di subire un gol da palla inattiva o da altre situazioni era sempre presente.

Un traguardo straordinario per Roma

Gasperini ha definito il successo raggiunto come «un traguardo straordinario per la Roma», esprimendo con chiarezza la sua profonda soddisfazione: «Sono davvero molto felice».

Ha poi voluto evidenziare gli elementi cruciali che hanno permesso di raggiungere questo obiettivo. «Il segreto?», ha riflettuto il tecnico, indicando senza esitazioni i giocatori e l’ambiente che, a suo dire, «ci ha sempre fatto dare il massimo». Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche alla società: «Questa proprietà ha passione, meritava questa soddisfazione», ha concluso, sottolineando il valore della dirigenza.

Il contesto stagionale e le ambizioni europee

Questa vittoria, celebrata con entusiasmo da Gasperini e dalla squadra, si inserisce in un momento cruciale della stagione della Roma. Il club capitolino sta infatti lottando con determinazione per conquistare un prestigioso piazzamento europeo.

Il successo ottenuto contro il Verona, sebbene caratterizzato da una certa sofferenza, rappresenta un passo fondamentale verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati per la stagione. Questo risultato non solo rafforza la solidità del gruppo, ma conferma anche la piena fiducia riposta nella visione e nella gestione della proprietà.

Società, tifosi e la visione del tecnico

La sintonia tra l'allenatore, la squadra e la dirigenza è un elemento che Gasperini ha spesso messo in risalto. In una precedente occasione, aveva già sottolineato l'importanza della società e dei tifosi all'interno del progetto tecnico. «Al centro della Roma ci sono società e tifosi», aveva affermato, definendo il proprio ruolo con chiarezza: «Io sono un professionista, mi occupo della parte tecnica, mi prendo delle responsabilità e ringrazio il club per concedermelo». Questa visione ribadisce come la coesione tra tutte le componenti sia stata un fattore chiave per i risultati positivi ottenuti, consolidando il percorso di crescita della squadra sotto la sua guida.