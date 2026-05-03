La Juventus inciampa clamorosamente in casa contro l’Hellas Verona e non va oltre l’1-1 in una gara che, alla vigilia, sembrava ampiamente alla portata. Un risultato che sorprende e pesa, soprattutto per come si è sviluppata la partita e per la situazione di classifica sempre più delicata in chiave Champions League. La formazione scaligera, già matematicamente retrocessa in Serie B, ha saputo resistere e colpire nel momento giusto, strappando un punto che vale soprattutto sul piano dell’orgoglio.

Il Verona era passato in vantaggio al 34’ del primo tempo con la rete di Bowie, bravo a sfruttare una delle rare disattenzioni della difesa bianconera.

La risposta della Juventus è arrivata solo nella ripresa, al 62’, grazie a una punizione calciata dal rientrante Dušan Vlahovic, che ha ristabilito la parità con una traiettoria precisa e potente. Da lì in avanti, però, nonostante una pressione costante, i bianconeri non sono più riusciti a trovare la rete del sorpasso.

Dominio sterile: la Juve crea ma non chiude la gara

Il pareggio lascia l’amaro in bocca soprattutto per quanto visto sul piano statistico. La squadra di Luciano Spalletti ha infatti dominato in lungo e in largo: 29 tiri totali contro i soli 7 del Verona, un possesso palla schiacciante pari al 76% e una produzione offensiva nettamente superiore, con 2.25 di big chance create contro lo 0.28 degli ospiti.

Numeri che raccontano una partita a senso unico, ma non sufficiente per portare a casa i tre punti.

Il Verona, dal canto suo, ha interpretato la gara con grande compattezza e spirito di sacrificio, riuscendo a resistere all’assedio bianconero e portando a casa un risultato insperato alla vigilia. Per la squadra scaligera si tratta di un punto simbolico, arrivato nonostante una stagione ormai segnata dalla retrocessione, ma utile per chiudere con dignità il campionato.

Classifica Champions, ora la pressione aumenta

Per la Juventus, invece, il pareggio rischia di pesare enormemente nella corsa al quarto posto. La classifica si complica e il margine di sicurezza si assottiglia ulteriormente. In caso di vittoria della AS Roma contro la Fiorentina, i giallorossi si porterebbero infatti a soli 1 punto dai bianconeri a tre giornate dal termine, riaprendo completamente la corsa Champions.

Un finale di stagione che si annuncia quindi infuocato e senza margini d’errore, dove ogni passo falso può cambiare gli equilibri. La Juventus domina ma non vince, e ora deve guardarsi alle spalle.