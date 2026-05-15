Il Borussia Dortmund ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Samuele Inacio, il talentuoso centrocampista offensivo di diciotto anni e nazionale giovanile italiano, che si legherà al club della Bundesliga fino al 30 giugno 2029. L'annuncio, giunto questa settimana, sottolinea la profonda fiducia che la società tedesca ripone nel potenziale e nelle prospettive di crescita del giovane calciatore.

Arrivato al Borussia Dortmund nel 2024, proveniente dalla formazione Under 19 dell’Atalanta, Inacio si è rapidamente affermato come uno dei giovani più promettenti all'interno della rosa giallonera.

Lars Ricken, direttore sportivo del club, ha espresso grande entusiasmo: “Con le sue capacità e il suo potenziale, Samu è uno dei maggiori talenti della sua generazione a livello mondiale. Siamo convinti che, con la sua passione e qualità, possa diventare un giocatore eccezionale. È una parte importante della crescita della nostra squadra ed è per questo che siamo lieti di esserci assicurati le sue prestazioni a lungo termine.”

Il percorso di crescita tra Italia e Germania

Samuele Inacio ha saputo distinguersi non solo con le maglie delle nazionali giovanili azzurre, ma anche attraverso le sue prestazioni costanti nei campionati giovanili e, successivamente, con la prima squadra del Borussia Dortmund.

Dal suo arrivo in Germania, ha collezionato un totale di sessantacinque presenze tra le formazioni giovanili e la prima squadra, mettendo a segno quattordici reti e fornendo undici assist. Il suo debutto in Bundesliga è avvenuto in una partita di rilievo contro il Bayern Monaco, mentre il primo gol nella massima serie tedesca è arrivato alla trentatreesima giornata, contribuendo alla vittoria per tre a due contro l’Eintracht Francoforte.

Il club ha evidenziato come Inacio si sia distinto per la sua intelligenza tattica, la sicurezza nel possesso palla e l'ottima capacità di inserirsi negli spazi. Ole Book, direttore sportivo, ha ulteriormente rimarcato queste qualità, sottolineando il significativo valore aggiunto che il giovane talento italiano apporta alla squadra.

Prospettive future e ambizioni

Samuele Inacio ha manifestato il suo orgoglio per il percorso intrapreso e per aver realizzato il suo primo gol davanti alla celebre “Gelbe Wand”, la storica curva dei tifosi del Borussia Dortmund. Il calciatore guarda con grande ottimismo ai prossimi anni, con il desiderio di vivere ulteriori momenti importanti e di successo al fianco della squadra, del club e dei tifosi. Il prolungamento del contratto fino al 2029 rappresenta un chiaro segnale della volontà del Borussia Dortmund di puntare su di lui come elemento chiave per il futuro.

Questa estensione contrattuale conferma la strategia del club tedesco di investire con decisione sui giovani talenti e di valorizzare appieno le qualità dei propri giocatori, offrendo loro lo spazio e la fiducia necessari per crescere e affermarsi non solo a livello nazionale ma anche internazionale.