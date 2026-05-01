Una serata che resterà impressa a lungo nella memoria di Carlos Vinicius, attaccante del Gremio, protagonista di un episodio tanto raro quanto sfortunato durante la terza giornata della Copa Sudamericana. L'evento, che ha avuto luogo allo stadio municipale di La Cisterna a Santiago del Cile, ha visto il classe ’95 fallire ben tre calci di rigore consecutivi in un arco di tempo incredibilmente breve: appena sei minuti. Un vero e proprio incubo sportivo che ha lasciato il segno, trasformando la sua prestazione in un momento drammatico per la squadra e per il giocatore stesso.

La drammatica sequenza dei calci di rigore

La sfortunata serie ha preso il via all’11’ del primo tempo, quando la partita era ancora in una fase iniziale. Vinicius si è posizionato sul dischetto, scegliendo di calciare a incrociare con determinazione e potenza. Tuttavia, il portiere avversario, Sebastian Perez, si è dimostrato straordinariamente reattivo, intuendo la traiettoria e deviando il pallone sul palo, negando così il gol all'attaccante brasiliano. L'arbitro ha però prontamente ordinato la ripetizione del tiro dal dischetto, a causa di un'irregolarità commessa dal portiere, che non aveva mantenuto almeno un piede sulla linea di porta al momento del tiro, come previsto dal regolamento.

Appena due minuti più tardi, al 13’, la scena si è ripetuta con un esito altrettanto amaro per l'attaccante del Gremio. Vinicius ha tentato di sorprendere Perez cambiando l'angolo di tiro, cercando una soluzione diversa per superare l'estremo difensore. Ma il risultato è stato identico: il pallone è stato nuovamente respinto sul palo, con Perez ancora una volta in anticipo sulla linea di porta e capace di intercettare il tentativo. La tensione in campo era palpabile, e la pressione sull'attaccante brasiliano è cresciuta esponenzialmente dopo il secondo errore consecutivo.

La terza e ultima occasione si è presentata al 17’, a soli sei minuti dal primo tentativo. Nonostante i due errori precedenti e la crescente frustrazione, Vinicius ha mostrato coraggio presentandosi nuovamente per la battuta.

Questa volta ha optato per un tiro di potenza, cercando di sfondare la rete con la forza. Ma per la terza volta in un lasso di tempo così ristretto, Sebastian Perez si è eretto a muro invalicabile, negandogli ancora una volta la gioia del gol con un'altra parata decisiva. Un triplice errore che ha segnato profondamente la partita, la quale si è poi conclusa con un pareggio a reti inviolate, 0-0, lasciando un sapore amaro al Gremio e al suo sfortunato attaccante.

Precedenti e reazioni a un evento eccezionale

Questa incredibile sequenza di errori da parte di Vinicius ha subito richiamato alla mente altri episodi simili nel mondo del calcio, seppur rari. In particolare, è stato fatto un confronto con quanto accaduto all’Olimpico, durante una sfida di Europa League tra Roma e Lille, risalente allo scorso mese di ottobre.

In quell'occasione, i giallorossi sbagliarono anch'essi tre rigori consecutivi, con i primi due tentativi falliti da Dovbyk e il terzo da Soulé, dimostrando come anche a livelli elevati possano verificarsi simili concause di sfortuna e imprecisione, rendendo l'evento di Vinicius ancora più significativo nella sua rarità.

L'episodio ha generato un'ampia discussione e diverse reazioni all'interno dell'ambiente calcistico. Il tecnico del Gremio, Luís Castro, ha successivamente rivelato di aver avuto l'intenzione di cambiare il rigorista dopo il secondo errore, ma di non essere riuscito a comunicare efficacemente la sua decisione ai giocatori in campo. Questa difficoltà di comunicazione ha contribuito a mantenere Vinicius sotto i riflettori in un momento di estrema difficoltà psicologica e sportiva, amplificando il peso dei suoi errori.

È stato inoltre sottolineato come Vinicius, pur essendo considerato l'attaccante più affidabile e il punto di riferimento offensivo del gruppo, avrebbe potuto, in un momento di maggiore lucidità o su indicazione dalla panchina, cedere la battuta a un compagno di squadra, come ad esempio Willian. Questa scelta avrebbe potuto mitigare l'esposizione a un errore così clamoroso e la conseguente pressione psicologica derivante da una triplice responsabilità. La serata di Vinicius è stata unanimemente definita “da incubo” dai media, che hanno evidenziato l'incredibile e rara coincidenza di tre rigori falliti in un lasso di tempo così ristretto, tutti neutralizzati con maestria dallo stesso portiere avversario, Sebastian Perez, rendendo la sua prestazione indimenticabile per le ragioni sbagliate.