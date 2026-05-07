L'Inter si prepara a una settimana di fondamentale importanza, culminata con la finale di Coppa Italia contro la Lazio, un appuntamento che potrebbe suggellare una stagione già trionfale. Dopo aver conquistato lo scudetto, la formazione nerazzurra affronterà i biancocelesti in un doppio confronto: prima in campionato e poi nella decisiva sfida per il trofeo nazionale. In questo scenario, il club è attivamente impegnato anche nel definire il rinnovo del contratto di Cristian Chivu, l'allenatore che ha saputo infondere nuovo slancio e portare risultati significativi ad Appiano Gentile.

Il nuovo accordo, che prevede un adeguamento dell'ingaggio da due milioni e mezzo a tre milioni di euro a stagione, dovrebbe estendere il legame di Chivu con l'Inter fino al 2029. Questa decisione riflette la chiara volontà della società di garantire continuità al progetto tecnico, affidando il futuro della squadra all'allenatore che ha saputo rilanciare il gruppo sia in termini di performance che di spirito. L'obiettivo primario, prima di concentrarsi sulle strategie di mercato per la prossima annata, è concludere nel migliore dei modi quella attuale, puntando alla storica "doppietta" che nella storia nerazzurra è stata realizzata solo nel 2006 e nel 2010.

La preparazione in vista del doppio confronto con la Lazio

Ad Appiano Gentile, la preparazione procede a ritmi serrati. I campioni d'Italia si allenano presso il Bper Training Centre, con lo staff tecnico interamente dedicato alla messa a punto della formazione ideale per il doppio impegno contro la Lazio. Sul fronte degli infortunati, le notizie per Hakan Calhanoglu non sono incoraggianti: il centrocampista turco continua a svolgere lavoro differenziato e la sua presenza per la finale appare difficile. Migliorano, invece, le condizioni di Luis Henrique, che è tornato ad allenarsi regolarmente con il gruppo. La situazione di Pio Esposito, ancora alle prese con un problema alla schiena, rimane sotto osservazione; il giovane attaccante dovrebbe essere tutelato, almeno per la partita di campionato.

La giornata di allenamento è stata allietata dalla visita di Giacomo Poretti, il noto comico e tifoso dichiarato dei colori nerazzurri. Poretti ha voluto congratularsi personalmente con la squadra e lo staff per il titolo appena conquistato, contribuendo a mantenere elevato il clima di entusiasmo e fiducia che accompagna l'Inter verso l'ultimo, grande obiettivo stagionale.

Visione strategica e futuro del club

Il prolungamento del contratto di Cristian Chivu si configura come un elemento cruciale nella strategia a lungo termine dell'Inter, che intende evitare di affrontare la prossima stagione con l'allenatore in scadenza. Un incontro tra il presidente Marotta e il tecnico è previsto dopo la finale di Coppa Italia per formalizzare il rinnovo.

Chivu, che ha gestito con successo la fase di transizione della squadra, condivide con la dirigenza la visione di preservare la continuità e rafforzare la competitività, anche in vista dei futuri impegni nelle competizioni europee. Il tecnico romeno ha già avviato la pianificazione del mercato, orientandosi verso l'acquisizione di giocatori che garantiscano qualità, rapidità e intensità di gioco, e prevedendo l'alternanza tra moduli difensivi a tre e a quattro. Nelle ultime giornate di campionato, inoltre, alcuni giovani talenti dell'Under 23 avranno l'opportunità di mettersi in luce, mentre la gestione della formazione titolare sarà attenta a mantenere alta l'intensità senza ricorrere a eccessivi stravolgimenti.