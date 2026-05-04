La città di Milano ha vibrato per la celebrazione del ventunesimo scudetto conquistato dall'Inter, con una festa che ha coinvolto migliaia di tifosi nel cuore pulsante del capoluogo lombardo. Dopo un brindisi iniziale che ha riunito squadra, dirigenza e staff in un hotel situato nella zona di San Siro, alcuni dei calciatori nerazzurri si sono diretti verso l'iconica Piazza Duomo. Qui, una folla immensa era già radunata, creando un'atmosfera elettrizzante tra l'esplosione di fumogeni colorati, l'eco di cori incessanti e lo spettacolo dei fuochi d'artificio che illuminavano la notte.

La piazza, letteralmente gremita di sostenitori in festa, si è trasformata in un vero e proprio palcoscenico di gioia collettiva, con la presenza di vetri e bottiglie sparse ovunque a testimoniare l'intensità e la portata di un evento così atteso.

Intorno alle due di notte, un boato assordante ha accolto l'arrivo di Marcus Thuram, Federico Dimarco e Pio Esposito, che hanno scatenato l'entusiasmo incontenibile dei presenti. Poco dopo, a loro si sono uniti anche il capitano Lautaro Martinez e il centrocampista Nicolò Barella, rendendo la celebrazione ancora più sentita. Muniti di un megafono, i giocatori si sono improvvisati capi ultras, guidando con passione i cori che hanno risuonato per tutta la notte milanese, coinvolgendo le migliaia di persone presenti in un'unica voce.

Dalle 2.30 in poi, la piazza ha iniziato lentamente a defluire, ma l'atmosfera di festa e l'emozione per questo storico traguardo sono rimaste palpabili tra i tifosi che hanno voluto celebrare ogni singolo istante di questa notte indimenticabile.

La vittoria decisiva che ha sigillato il titolo

Il ventunesimo scudetto dell'Inter è stato matematicamente conquistato grazie a una vittoria decisiva per 2-0 contro il Parma, in una partita disputata allo stadio San Siro. Il primo, fondamentale, gol è stato siglato dall'attaccante Marcus Thuram al quarantaseiesimo minuto del primo tempo, in pieno recupero, dando il via libera alla festa. Il raddoppio, che ha di fatto blindato il risultato e il titolo, è arrivato all'ottantesimo minuto della ripresa, firmato dal centrocampista armeno Mkhitaryan su un preciso assist di Lautaro Martinez.

Questo successo perentorio ha permesso ai nerazzurri di assicurarsi il titolo di Campioni d'Italia con ben tre giornate di anticipo rispetto alla conclusione del campionato, coronando una stagione di grande successo e determinazione.

Una notte indimenticabile per i tifosi e la città

La grandiosa festa in Piazza Duomo ha rappresentato il culmine di una stagione calcistica esaltante per l'Inter e per tutti i suoi fedelissimi sostenitori. La presenza diretta dei calciatori tra la folla ha reso la celebrazione ancora più speciale e significativa, rafforzando in modo tangibile il profondo legame tra squadra e tifoseria. L'entusiasmo travolgente e la partecipazione massiccia hanno confermato quanto questo scudetto fosse atteso e sentito dall'intero ambiente nerazzurro, che ha voluto vivere ogni momento della notte milanese come un vero e proprio evento collettivo e irripetibile, unendo la squadra e la sua gente in un abbraccio di gioia e passione. Questa celebrazione rimarrà impressa nella memoria di Milano e di tutti i tifosi interisti come un simbolo di trionfo e unità.