Le indiscrezioni che nelle ultime settimane avevano accostato Manu Koné all’Inter starebbero progressivamente perdendo forza. Il centrocampista francese della Roma continua a piacere molto ai dirigenti nerazzurri, ma la trattativa sarebbe diventata particolarmente complicata a causa della posizione presa dal club giallorosso. A Trigoria, infatti, sarebbero disposti a valutare una cessione del classe 2001 soltanto davanti a un’offerta cash vicina ai 50 milioni di euro, senza l’inserimento di contropartite tecniche e senza particolari sconti.

Una linea dura dettata anche dalle necessità economiche della Roma.

Il club capitolino dovrà infatti sistemare alcuni parametri entro il 30 giugno per evitare sanzioni UEFA, ma l’intenzione della società sarebbe quella di non sacrificare i propri elementi più importanti a cifre inferiori rispetto al loro reale valore di mercato. Proprio per questo motivo, il futuro direttore sportivo Tony D’Amico, ormai vicino a raccogliere l’eredità dell’uscente Frederic Massara, starebbe valutando anche strade alternative.

Soulé possibile sacrificio: la Roma cerca soluzioni alternative

Fra le ipotesi prese in considerazione dalla dirigenza giallorossa ci sarebbe anche quella di una cessione di Matias Soulé. L’esterno argentino aveva impressionato positivamente nella prima parte di stagione, salvo poi rallentare nel girone di ritorno anche a causa di problemi fisici legati alla pubalgia.

Nonostante questo, il suo valore di mercato resterebbe elevato, attorno ai 40 milioni di euro.

Un’eventuale uscita dell’ex Juventus, magari in Premier League, unita ad altre cessioni minori come quelle di Ziolkowski o Baldanzi, permetterebbe alla Roma di sistemare i conti senza dover rinunciare a pezzi pregiati come Svilar o lo stesso Koné. Una strategia che potrebbe quindi allontanare definitivamente l’Inter dalla corsa al centrocampista francese.

Juventus, occhi su Darwin Núñez per l’attacco

Nel frattempo, la Juventus continua a lavorare sul reparto offensivo in vista della prossima stagione. Lo stallo sul rinnovo di Dusan Vlahovic obbliga infatti il club bianconero a guardarsi attorno e secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, uno dei nomi seguiti sarebbe quello di Darwin Nunez.

L’attaccante uruguaiano, ex Liverpool e oggi in uscita dall’Al Hilal, potrebbe lasciare il club saudita per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Un investimento importante ma considerato sostenibile dalla Juventus, soprattutto in caso di addio di Vlahovic. Su Nunez, però, ci sarebbe anche la forte concorrenza di diverse società di Premier League, pronte a riportare il centravanti in Inghilterra.