Il Bologna ha vinto a Bergamo contro l’Atalanta, e il tecnico Vincenzo Italiano ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra. Il successo, tuttavia, non è bastato per l'Europa per differenza reti negli scontri diretti. Italiano ha sottolineato con orgoglio la determinazione mostrata, sia a Napoli che in questa occasione: “Abbiamo dimostrato, a Napoli come oggi, di che pasta siamo fatti e ne sono contentissimo”.

L’allenatore ha analizzato le difficoltà stagionali, specie i punti persi in casa: “Abbiamo perso in modo anomalo molti punti in casa, mentre l’anno scorso eravamo inespugnabili al Dall’Ara”.

Italiano si è infastidito per le voci sul Bologna già “in vacanza”: “Ho trovato molto irrispettose le voci secondo cui eravamo già in vacanza. Giocatori come Castro, Skorupski, Orsolini e De Silvestri, prima di non vederli sudare, ce ne vuole”.

Bilancio di stagione e futuro

Nel bilancio stagionale, il tecnico ha evidenziato il rendimento in trasferta: “Abbiamo colto il quindicesimo successo in trasferta, in linea con le prestazioni fuori casa di tutto l’anno”. Le difficoltà del calendario fitto sono state rimarcate: “Giocare di giovedì e di domenica ti fa perdere giocatori e il tempo di recuperarli”. Sull'Europa League, ha precisato: “Siamo arrivati ai quarti di Europa League perché abbiamo trovato sulla strada l’Aston Villa che è la più forte”, riconoscendo il valore dell'avversario.

Guardando al futuro, Italiano ha annunciato un incontro con la società per pianificare la prossima stagione. Il tecnico è consapevole che il Bologna non parteciperà alle coppe europee: “Con la società ci troveremo per parlare, ovviamente dovremo tenere conto che non faremo le coppe”.

La vittoria di Bergamo e l'addio all'Europa

La vittoria a Bergamo, seppur importante, non è bastata al Bologna per l'Europa. Nonostante l'intensità, l’Atalanta ha ottenuto la qualificazione alla Conference League. Il gol di Orsolini, decisivo per il successo, non ha potuto cambiare il destino europeo della squadra. Il Bologna saluta l’Europa dopo una stagione positiva per impegno e risultati fuori casa.