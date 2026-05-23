La Juventus si sta già muovendo sul mercato per piazzare i primi colpi. Stando alle indiscrezioni, pare che Alisson Becker sia propenso al trasferimento ed eventuale ritorno in Italia. Il club allenato da Luciano Spalletti sta cercando un nuovo portiere in sostituzione di Di Gregorio e Perin dopo alcuni evidenti errori in alcuni match che sono costati diversi punti.

Juve-Alisson: si può fare

La stagione attualmente in corso, per la Juve non è stata entusiasmante ed a complicare la corsa verso la prossima Champions League sono stati anche gli attuali massimi difensori Di Gregorio e Perin; motivo per cui la società bianconera sta già pensando ai prossimi colpi di calciomercato.

Tra i giocatori sondati c'è Alisson Becker: il portiere brasiliano è attualmente in forza al Liverpool, ma sembrerebbe essere favorevole al ritorno in Italia. A sbloccare la trattativa sull'eventuale trasferito c'è l'uomo chiave seduto sulla panchina: tra Alisson e Luciano Spalletti infatti sembra esserci un ottimo feeling. Il portiere sarebbe disposto ad accettare di difendere i pali bianconeri anche in caso di conquista dell'Europa League, a differenza di Bernando Silva che non intende arrivare a Torino senza la "coppa dalle grandi orecchie". A questo punto dopo il sì del 33enne, la Juve dovrà andare a parlare con i dirigenti del Liverpool per capire se intende cedere il giocatore e soprattutto a quali cifre.

Lo stesso Alisson intenderebbe lasciare la società inglese in serenità visto che per diversi anni è stato uno dei giocatori simbolo della squadra.

I paletti UEFA non preoccupano i bianconeri

In caso di mancato raggiungimento della Champions League, la Juve andrebbe a perdere tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Nonostante tutto i conti non sembrano preoccupare la società bianconera, visto che era partito da un passivo di 239 milioni di euro nella stagione 2021-2022. Negli ultimi anni la differenza tra costi e ricavi è stata appianata grazie alla diminuzione delle spese, quindi i paletti imposti dalla UEFA non sembrano affatto preoccupare il club.

L'opinione degli utenti del web

Su X, diversi tifosi bianconeri hanno espresso un parere favorevole sul possibile arrivo di Alisson Becker dal Liverpool.

Un utente ha scritto: "Un sogno". Un altro utente ha affermato: "Sarebbe un miraggio vedere un vero portiere al posto di Di Gregorio e Perin". Tra gli utenti c'è chi ha commentato: "Dopo anni la Juve sembra mettere in atto un progetto ambizioso e sarebbe anche ora viste le annate sottotono".