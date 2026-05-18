Il giornalista Gianni Balzarini parlando su Youtube dello 0 a 2 andato in scena fra Juventus e Fiorentina nella giornata di ieri ha detto: "La sconfitta con la Fiorentina è figlia di una squadra che ha pochi attributi e senso di appartenenza. Si dovrebbero aprire un sacco di discorsi su dei calciatori che potenzialmente potrebbero diventare dei leader ma che nella realtà non lo sono. Ad esempio, non mi si accosti più Kenan Yildiz ad Alessandro Del Piero, per carità. Non voglio prendere di mira il turco, ma è chiaro che inevitabilmente indossando la maglia numero 10, ci si aspetta da lui sempre qualcosa in più.

Che dia la carica, che trascini la squadra se in difficoltà e invece l'unico che ti da questa sensazione è colui che non ha firmato il rinnovo fino al 2030, ma che rischia anzi di andarsene a parametro 0, ovvero Dusan Vlahovic".

Balzarini: 'Manca qualità e carattere a questa Juventus'

Balzarini ha proseguito: "Dispiace dirlo ma questa non è la Juventus, è un insieme di persone che indossano quella maglia. Perché contro la Fiorentina si è visto un gruppo di calciatori timorosi, che avevano paura. Ma se giochi per la Juventus non puoi sentire paura e pressione. Quindi dobbiamo oggettivamente rassegnarci e dire che certi calciatori ora non sono all'altezza del blasone del club. A tal proposito sono convinto che di questa rosa nessuno avrebbe giocato nella Juventus che noi tifosi ricordiamo con più piacere".

Il giornalista ha concluso: "Tutti gli anni vediamo la solita storia: la squadra risponde bene agli stimoli di un allenatore nuovo ma poi al momento decisivo butti via tutto. Questo perché la responsabilità, come la maglia, pesa e mancano leader pronti a trascinare il gruppo. Oltre a questo manca la qualità e lo si nota dagli errori che commettono in mezzo al campo. Perché i grandi giocatori fanno passare il pallone in spazi stretti, qui alla Juventus si sbagliano i passaggi in spazi molto larghi".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno acceso la tifoseria sul web: "Questi giocatori di adesso nella vecchia Juve non avrebbero fatto nemmeno i magazzinieri altro che panchina" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Vorrei che i tifosi l anno prossimo disertassero la campagna abbonamenti. Perché il privilegio di essere guardati e tifati, se la devono guadagnare".