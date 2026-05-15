Il giornalista Gianni Balzarini ha registrato un video su Youtube parlando della Juventus e del suo centravanti numero 9: "Quella di domenica, contro la Fiorentina, potrebbe essere una gara molto speciale per Dusan Vlahovic, in quanto potenzialmente l'ultima allo Stadium con la maglia della Juventus. Di fatto è questa la situazione: lui non ha rinnovato con la società bianconera e i 90 che disputerà contro i viola potrebbero essere quelli finali davanti al proprio pubblico. D'altronde il tempo del confronto con il club si sta avvicinando, visto che le parti si erano date appuntamento a fine stagione e per come la vedo io questo potrebbe significare che una volta concluso il campionato si dovrebbero parlare, senza aspettare per forza che arrivi il 30 giugno".

Balzarini: 'Credo che fra la Juve e Vlahovic non ci vorranno tanti incontri per capire cosa accadrà'

Balzarini ha proseguito: "Certo, un paio di anni fa Rabiot, sotto richiesta di Allegri, ricordo rinnovò con la Juventus al 27 di giugno, ma per quanto concerne Vlahovic, credo che la questione si risolverà molto prima. Non penso neanche che per decidere in un modo o nell'altro ci sarà bisogno che il calciatore si incontri con la società tante volte. Questo perché le cose che si dovrebbero dire se le sono già dette in maniera brusca la scorsa estate e in maniera più soft nel corso della stagione in corso, anche grazie all'intervento di Luciano Spalletti"

Infine il giornalista ha concluso: "Si parla di Bayern Monaco, Chelsea e Barcellona ma da quello che so io, non ci sono state offerte ufficiali ma solo di sondaggi.

Questo perché parliamo di realtà nelle quali Vlahovic verrebbe considerato un'alternativa. Non penso proprio, ad esempio, che il Barça lascerebbe andare via Lewandowski per prendere il serbo, come non penso che il Bayern lo preferisca a Kane. Quindi l'unica squadra che potrebbe mettere Vlahovic al centro del progetto, oltre alla Juventus che gli ha fatto già una proposta, è il Milan".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione dei tifosi sul web: "Credo che la Juve non rinnovando il contratto commetta un errore, non vedo attualmente un attaccante che possiamo permetterci che possa garantire i gol che garantisce lui" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Sono veramente allibito, se questa società non accontenterà Vlahovic, significa che siamo ai limiti dell’inverosimile".