Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube di quello che sarebbe stato il primo colloquio che avrebbero avuto il tecnico della Juventus Luciano Spalletti con l'ad di Exor John Elkann: "Voglio scendere nel dettaglio di quella che è la situazione del tecnico toscano. Da quello che mi risulta Spalletti è andato da e gli ha detto che senza fiducia andrà via. A lui non frega niente del contratto da poco rinnovato e della firma che ha messo sopra quel pezzo di carta, perché il tecnico è pronto a girare i tacchi, lasciare i soldi sul tavolo e abbandonare la squadra.

L'ad di Exor lo ha rassicurato, confermandogli la fiducia nei suoi confronti".

Balzarini: 'Spalletti è arrivato a tanto perché vuole dare una scossa all'ambiente Juve'

Ancora Balzarini: "Perché Spalletti è arrivato a questo? Perché alla sua età ci sta chiedere delle certezze e perché vuole dare una scossa all'ambiente Juventus. Va da se che la questione dell'allenatore toscano si rifletta su quanto accaduto nel recente passato con Comolli. Perché Spalletti aveva chiesto a gennaio un attaccante fisico e il dirigente francese gli ha portato Boga, che non solo non è un centravanti ma non è neanche un calciatore dalla stazza imponente. Quindi se non possiamo dire che il rapporto fra i due è ai minimi termini, possiamo però affermare che fra Spalletti e Comolli non ci sia grande stima professionale.

Ecco perché credo che l'allenatore da Certaldo abbia chiesto a Elkann che l'amministratore delegato transalpino venga licenziato o quanto meno ridimensionato nell'importanza del club".

Balzarini ha concluso: "Ci sono delle differenze di vedute evidenti fra i due e parlo di qualità dei calciatori, del metodo per andare a rintracciarli e persino del numero di innesti da fare. Spalletti ad esempio è convinto di dover aggiungere almeno 5/6 giocatori mentre Comolli si è fermato a 2/3. Io credo di poter dire che il toscano sarà l'allenatore della Juve anche nel prossimo futuro, perché al netto di qualche errore, era davvero riuscito a cavare il sangue dalle rape con questa squadra".

Juve, i tifosi si schierano con Spalletti

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Fra tutti, giocatori e Società, mi fido solo di Spalletti e va ascoltato e anche accontentato" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Finalmente una scelta saggia della società! Dare tempo e fiducia all'allenatore , solo così si può tornare a vincere! Vedesi Arteta".