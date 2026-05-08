Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube e commentando la conferenza stampa di Spalletti alla vigilia del match fra Lecce e Juventus ha detto: "Il toscano ha fatto capire che l'anno prossimo la squadra bianconera, con tutti i suoi difetti congeniti, resterà questa. Il tecnico ha persino ironizzato dicendo che la società affitterà un pullman a due piani per ospitare tutti i calciatori che i giornalisti stanno accostando alla vecchia signora in questi giorni. Perché sono acquisti che non arriveranno e perché molti di quelli che giocano attualmente alla Juve resteranno alla Juve.

Ma del resto se rinnovi Locatelli, rinnovi McKennie , rinnovi Yildiz e cominci a parlare anche di rinnovo per Bremer è chiaro che non vuoi stravolgere proprio niente".

Juventus, Chirico: 'Spalletti ci ha fatto capire che si andrà avanti con questa squadra qui'

Ancora Chirico: "Io dico che se non verranno aggiunti dei giocatori di livello, questa squadra prossima stagione farà lo stesso percorso fatto nell'annata attuale, in quella precedente e quella precedente ancora. Spalletti ci ha fatto capire che quindi bisogna lavorare su questa rosa e da come l'ho capita io, il toscano è un po' preoccupato. Perché i difetti ce li ha fatti capire, seppur in bel modo, dicendosi "Questa è una squadra di professionisti, di gente che sa cosa significa la Juventus, che è seria, che si impegna".

Però poi quando va in campo non sempre fa le cose che gli chiede l'allenatore. Quello che vorrebbe vedere Spalletti in questa squadra non ce lo vede e il problema è che comincio a sentire molti puntare il dito contro il toscano. Ma chi gli dobbiamo dare come allenatore a questi giocatori per farli rendere? Per me se arriva Guardiola e li allena allo sfinimento, questi otterranno gli stessi risultati. Se arriva Luis Enrique ribalta lo spogliatoio, come abbiamo visto nei video post partita d'andata in Champions con Bayern Monaco, questi qua si deprimono, non reagiscono".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione sul web: "Non so te, ma io ho l'impressione, già da mesi, che il nostro allenatore predica nel deserto.

Verissimo che non puoi sostituire tutti, ed infatti sono pessimista" scrive un utente su Youtube. C'é invece chi è più positivo e sottolinea: "Sono parole di circostanza.... se si va in Champions dei cambiamenti verranno fatti, mentre se non si va in Champions il discorso cambia e si faranno poche cose".